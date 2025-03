Conflicto en escuela de Cinco Saltos: No vuelven las clases y padres piden traslado provisorio

En ese escenario, en estos instantes continúa la protesta en la puerta del colegio , donde de momento resolvieron que sus hijos no ingresen, disconformes con las medidas provisorias adoptadas por las autoridades municipales y gubernamentales de clausurar dos aulas e incorporar baños químicos hasta que cerca de mediados de año arranquen finalicen las obras que se proyectan…

“Trajeron unos tráilers con baños químicos, pero decidimos no dejarlos pasar, no nos parece, acá necesitamos soluciones y obras concretas . Ya son cuatro las aulas clausuradas en total y queremos saber cómo se va a continuar. La idea es realizar una marcha y movilización al Consejo Escolar de Cinco Saltos, padres y chicos, todos unidos ”, adelantó Vicky, una de las afligidas madres.

image.png

A esta altura, ya sea por el delicado estado del colegio como por el escaso espacio habilitado los padres vislumbran casi como única salida un traslado provisorio a otra institución.

“Necesitamos una respuesta de lo que va a ser la educación de los nenes para que puedan concurrir y no perder clases. Muy preocupante lo que sucede con los chicos de séptimo grado, que luego arrancan la secundaria y con qué base lo harán. Deberían llevarlos un tiempo a otra escuela”, opinó con buen criterio.

¿Cómo sigue todo? “Ahora estamos con los chicos afuera del colegio, alrededor de las 7.15 vinieron los trailers, les impedimos el paso e hicimos una nota explicando el desacuerdo, presentamos la misma a quienes les correspondía. No hay nadie adentro de la escuela, ni siquiera los maestros. Pasa que se anunció que se licita en Abril y recién en 45 días empezará la obra, otro tanto de obra y así perdiste medio año…”, lamentó la mujer.

La amargura de los chicos sin clases

Asimismo, reveló el sentimiento de frustración de los niños por la anormal situación

“A los chicos uno les traslada el miedo y son consciente de que estaban en un lugar donde corrían peligro, dos aulas clausuradas por el tema de las grietas, el piso cedió, hay perdidas de agua por todos lados, en fin, todo está mal...”, reflexionó con crudeza sobre el estado del colegio.

Destacó que la medida es apoyada por el personal docente y adelantó que no van a declinar la extrema postura hasta tanto no haya una respuesta concreta. “Hasta que no los trasladen de colegio o brinden otro tipo de garantías, vamos a seguir así, sin clases lamentablemente”, anticipó.

Además, compartió material gráfico que muestra el estado de abandono de la institución a la que asisten diariamente decenas de alumnos. Sin dudas, es de esperar que la situación pueda resolverse pronto para que tantos niños no dejen de tener clases ni de aprender.