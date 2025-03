Paro de padres en una escuela de Cinco Saltos que "se cae a pedazos"

La medida de no llevar a sus hijos a la escuela 188 comenzó este miércoles. "Tememos que pase algo grave", contó una mamá a LMC.

"Como padres decidimos que nuestros hijos a partir de la fecha no ingresen al establecimiento . Pedimos a nuestros vecinos que nos acompañen en el inicio del turno mañana y al inicio del turno tarde a reclamar por nuestra escuela y por la seguridad de nuestros hijos hasta que el Ministerio de Educación nos de alguna solución”, comunicaron los papis en redes sociales.

Afirmaron que gestionando a través de la Municipalidad no obtuvieron respuestas a sus requerimientos. Los docentes tampoco ingresaron al establecimiento.

Padres y madres de los alumnos se hicieron sentir y ahora aguardan soluciones desde el Consejo Escolar.

El testimonio de una preocupada madre

“Hace ya tres años que se viene reclamando porque el edificio presenta las aulas en patético estado, dos en peligro de derrumbe concreto. En una de las aulas se cayó una ventada completa, está sujetada por unos bancos. Por suerte ese día no estaban los alumnos, pero se desprendió y es un riesgo grande”, sostuvo una de las madres a LM Cipolletti.

“Las grietas son importantes, en el patio también es deplorable como está, el piso levantado, muchos nenes se han caído en la hora del recreo. Hay fierros de construcción levantados, muchos padres han ido a arreglar y deben solucionar esto urgente porque no se puede mandar a nuestros hijos en esas condiciones”, describió la delicada situación con lógica preocupación.

“En la reunión con los padres se decidió que no ingresaran niños, ni personal docente, ni auxiliares para que no pase nada grave. Esperemos tener una solución urgente porque se teme que pase algo en estos días. No estamos tranquilos como padres, hay obras clausuradas y en cualquier momento se puede desmoronar todo”, expresó.

Y adelantó que "mañana si esto sigue así va a continuar la medida".

Ojalá que quienes tienen las herramientas para resolver el tema hagan buena letra y así vuelvan la calma y las clases en la escuela 188 de Cinco Saltos.