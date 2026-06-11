Comprá y ganá: lanzan un "pasaporte" con premios para reactivar ventas

Con el objetivo de dinamizar las ventas, lanzan una propuesta que busca premiar a quienes realicen compran en comercios adheridos. ¿Cómo funciona?

El Municipio de Viedma busca dinamizar las ventas del comercio local con una innovadora propuesta.

En un contexto económico marcado por la retracción del consumo en todo el país, un municipio de Río Negro lanzó una iniciativa novedosa para estimular la actividad comercial: un “ Pasaporte de Comercios ” que premia a quienes compren en locales adheridos, combinado con semanas de ofertas y acciones en el espacio público. La propuesta forma parte del programa impulsado junto a la Cámara de Comercio local.

La estrategia la lleva adelante el Municipio de Viedma y busca dar respuesta a una problemática que atraviesa al sector con la caída en las ventas y la necesidad de generar incentivos concretos para movilizar a los consumidores. En este caso, la apuesta combina beneficios directos, premios y una lógica de circuito comercial que invita a recorrer distintos puntos de la ciudad.

El funcionamiento del pasaporte es simple: por cada compra superior a $50 mil en comercios adheridos, los clientes reciben un sello. Al reunir tres sellos de distintos locales, deben completar el pasaporte y depositarlo, junto a los tickets, en alguna de las 15 urnas distribuidas en la ciudad. Todos los participantes accederán a un sorteo que se realizará el 1 de agosto, con premios reunidos durante toda la campaña.

La iniciativa no solo apunta a aumentar las ventas, sino también a promover la circulación de clientes entre diferentes rubros y sectores comerciales. De esta manera, se busca que el impacto positivo se distribuya en una red amplia de negocios.

Actualmente, Viedma cuenta con aproximadamente 2.200 comercios habilitados, lo que da dimensión del potencial alcance de la propuesta.

ECP COMERCIOS CENTRO (19) El pasaporte deberá completarse con tres sellos de diferentes comercios y en compras de $50 mil o más para acceder a los premios. (Foto: archivo) Estefania Petrella

Estrategia integral para los meses más difíciles

El subsecretario de Desarrollo Económico y Producción del Municipio de Viedma, Rodrigo Santa Cruz, explicó a LM Cipolletti que la idea surge de un proceso de trabajo previo en la ciudad, vinculado a la peatonalización y a la activación de espacios comerciales.

“En Viedma la calle Buenos Aires es semipeatonal hace un par de años y se hizo una reforma con la calle nivelada con las veredas. A partir de eso venimos realizando jornadas de peatonalización y activaciones comerciales”, detalló.

Según el funcionario, esas experiencias sirvieron como punto de partida para pensar acciones más profundas. “Fueron surgiendo ideas de hacer propuestas que vayan más allá de peatonalizar, y así nació esta movida que tiene varias aristas”, indicó.

Una de ellas es la implementación de “semanas de ofertas”, que se realizan en la última semana de cada mes, un período que suele registrar menor actividad comercial. “Elegimos esa semana porque es cuando el movimiento está más bajo. La idea es incentivar el consumo en un momento que está medio paralizado”, explicó.

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El pasaporte como atractivo central del invierno

Dentro de ese esquema, el Pasaporte de Comercios aparece como la herramienta principal para sostener el consumo durante todo el mes. La iniciativa se articula especialmente con los meses de mayo, junio y julio, considerados los más complejos para el sector.

“Durante el resto del mes funciona el pasaporte. Nosotros les acercamos a los comercios los talonarios, que también pueden descargar e imprimir. La idea es que cada cliente junte tres compras y participe del sorteo final”, detalló Santa Cruz.

El funcionario remarcó que el objetivo central es acompañar a los comerciantes en un escenario adverso. “La idea es dinamizar la economía, fomentar las compras locales y acompañar a los comercios. La situación es compleja en todos lados”, afirmó.

Viedma turismo La actividad comercial en Viedma, al igual que en gran parte del país, afronta bajas en las ventas.

Una apuesta regional para sostener la actividad

“Viedma Enciende el Invierno” no se limita a la capital rionegrina, sino que forma parte de una agenda conjunta con Carmen de Patagones. La intención es generar un movimiento más amplio en toda la comarca, sumando tanto a residentes como a visitantes.

Además del pasaporte, el programa incluye promociones, descuentos y actividades que buscan transformar la experiencia de compra en una propuesta más atractiva.

En un escenario donde el consumo muestra señales de debilitamiento, la iniciativa se posiciona como una alternativa innovadora desde el ámbito municipal. La combinación de beneficios económicos, premios y dinamización del espacio urbano intenta revertir la tendencia y sostener la actividad de uno de los sectores más sensibles de la economía local.