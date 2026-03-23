Cómo ahorrar hasta un 15% en los impuestos provinciales

Se venció el plazo del pago anual, pero los contribuyentes rionegrinos aún pueden acceder a descuentos en el pago de los impuestos automotor e inmobiliario.

En Río Negro hay descuentos por el pago de impuestos a través del débito automático.

En Río Negro finalizó el plazo del Pago Anual 2026, pero aún hay formas de acceder a beneficios en el pago de impuestos . La Agencia de Recaudación Tributaria recuerda que los contribuyentes pueden acceder a descuentos de hasta 15% mensual adhiriendo sus impuestos Automotor e Inmobiliario al débito automático en cuenta bancaria.

Quienes adhieran al débito automático obtienen un 10% de descuento en cada cuota, beneficio que se aplica para todos los contribuyentes. En el caso de quienes se encuentran al día con sus impuestos, este descuento se suma al 5% por buen cumplimiento, alcanzando así hasta un 15% de descuento mensual en las cuotas de Automotor e Inmobiliario.

A este beneficio se suma una mayor comodidad, ya que el débito automático permite olvidarse de los vencimientos y garantiza que los impuestos Automotor e Inmobiliario se abonen siempre en tiempo y forma.

La adhesión es simple y se realiza 100% online, desde el sitio oficial de la Agencia, donde se debe registrar un CBU y activar el débito automático para el pago de sus impuestos.

La Agencia destaca que esta herramienta busca facilitar el cumplimiento tributario, brindando a los contribuyentes una alternativa cómoda, segura y con beneficios para el pago mensual de sus obligaciones.

Últimos días para pagar tasas con descuento en Cipolletti

El calendario fiscal de Cipolletti entra en su tramo final para quienes buscan ahorrar en el pago de tasas municipales. El próximo 31 de marzo operará el tercer y último vencimiento del esquema de descuentos escalonados que impulsó el Municipio para fomentar el pago anual anticipado. En esta instancia, los contribuyentes aún podrán acceder a una bonificación del 5% sobre la tasa pura municipal.

Según datos oficiales, más de 7.000 vecinos ya aprovecharon el beneficio y optaron por cancelar sus obligaciones de manera anticipada, una cifra que refleja una fuerte adhesión a la propuesta y un cambio progresivo en los hábitos de pago.

El sistema de descuentos fue diseñado con una lógica progresiva: durante enero se ofreció un 15% de descuento para quienes abonaran el total anual, en febrero el beneficio se redujo al 10% y en marzo alcanza el 5%. La iniciativa apunta no solo a generar alivio económico para los contribuyentes cumplidores, sino también a fortalecer la previsibilidad en la recaudación municipal.

Desde el Ejecutivo destacaron que este tipo de herramientas permite ordenar las finanzas públicas y planificar con mayor precisión la ejecución de obras y servicios en la ciudad. Al mismo tiempo, se busca incentivar la cultura del pago en término en un contexto económico complejo.

ECP BOLETA IMPUESTOS CIPOLLETTI (36) Hasta el 31 de marzo, los cipoleños podrán acceder a descuentos en el pago de las tasas anuales de los impuestos. Estefania Petrella

Para facilitar el acceso al pago, el Municipio implementó distintos canales. Las boletas fueron enviadas por correo electrónico a quienes ya están adheridos al sistema de tasa digital, mientras que también se distribuyeron en formato papel para los contribuyentes que aún no forman parte de esta modalidad.

En caso de no haber recibido la factura, los vecinos pueden solicitarla enviando un correo electrónico a [email protected] o acercándose personalmente a las oficinas municipales ubicadas en Yrigoyen y Villegas, en el horario de 7:30 a 13.

Los medios de pago habilitados incluyen Rapipago, Pago Fácil, la página web oficial del Municipio (con opción de pagos online), Mercado Pago y las cajas de recaudación municipales, tanto en la delegación de Yrigoyen y Villegas como en Brentana 571.