Comenzó la veda electoral: qué está prohibido hacer en Río Negro

Desde las 8 de este viernes rige la veda electoral en Argentina. Qué actividades están restringidas en Río Negro y qué sanciones prevé la ley.

48 horas previas a las Elecciones Legislativas 2025 en todo el país, veda rige la veda electoral.

Con el inicio de la veda electoral a las 8 de la mañana de este viernes, en todo el país comenzaron a regir las restricciones establecidas por el Código Electoral Nacional de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

En Río Negro, un total de 611.533 personas estarán habilitadas para votar en 1.855 mesas distribuidas en todo el territorio provincial, donde se renovarán las bancas rionegrinas en el Congreso Nacional: tres senadores y dos diputados nacionales .

La veda se extenderá hasta las 21 del domingo , tres horas después del cierre de los comicios, y tiene como objetivo garantizar una jornada electoral transparente, sin presiones políticas ni alteraciones del orden público.

Boleta Unica elecciones Rio Negro 2025 El domingo en Río Negro se eligen Senadores y Diputados nacionales con Boleta Única de Papel. Ilustración

¿Qué no se puede hacer durante la veda electoral?

El artículo 71 del Código Electoral Nacional establece un conjunto de prohibiciones que afectan tanto a candidatos, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos en general. Entre ellas se destacan:

Reuniones o actos públicos de campaña: quedan prohibidos los actos políticos, caravanas, discursos o cualquier tipo de reunión que promueva el voto a favor de una fuerza o candidato.

Espectáculos públicos: no se podrán realizar eventos teatrales, deportivos, culturales ni fiestas en lugares públicos o cerrados durante las horas de votación.

Venta de bebidas alcohólicas: queda totalmente prohibida desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo, abarcando bares, restaurantes, quioscos, supermercados y todo comercio con expendio de alcohol.

Difusión de encuestas y sondeos: desde 48 horas antes de los comicios está prohibido publicar o divulgar resultados de encuestas, estudios de opinión o tendencias electorales.

Portar armas o insignias partidarias: no se pueden exhibir banderas, distintivos o elementos que identifiquen partidos políticos desde 12 horas antes y hasta tres horas después de la votación.

Tomar fotografías del voto: está penado cualquier intento de fotografiar la boleta dentro del cuarto oscuro.

En cambio, sí están permitidas las reuniones privadas sin contenido político, la circulación normal de personas y las actividades comerciales que no estén expresamente restringidas por la ley.

SFP Prohibicion venta de bebidas alcoholicas por elecciones (1).jpg Desde las 20 horas del sábado y hasta las 21 del domingo, no se venden bebidas alcohólicas en todo el país. Sebastian Fariña Petersen

Sanciones y multas por incumplir la veda

El incumplimiento de la veda puede derivar en multas, sanciones y hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho.

Venta de alcohol: prisión de 15 días a 6 meses para quienes expendan bebidas durante el período prohibido.

Organización de espectáculos públicos: la misma pena para quienes realicen eventos en el lapso de prohibición electoral.

Inducción o coacción al voto: penas de 2 meses a 2 años para quien “con engaños indujere a otro a sufragar de determinada forma o abstenerse de hacerlo”.

Violación del secreto del voto: hasta 3 años de prisión para quienes intenten violar la confidencialidad del sufragio.

Además, la Cámara Nacional Electoral puede aplicar multas de entre $10.000 y $100.000 a personas o empresas que difundan encuestas o realicen actos de campaña fuera del plazo permitido.

ECP JUZGADO DE PAZ (2).JPG El Juzgado de Paz de Cipolletti, junto al Registro Civil de calle Belgrano y las comisarías de la ciudad, tendrán puertas abiertas el domingo de elección de 8 a 18. Estefania Petrella

¿Qué pasa en Río Negro?

En territorio rionegrino, la Justicia Electoral Nacional supervisa el cumplimiento de la veda con apoyo de las fuerzas de seguridad y las juntas electorales locales. Los municipios y comercios fueron notificados de las restricciones sobre la venta de alcohol y la organización de eventos.

La elección del domingo se desarrollará entre las 8 y las 18. Durante este viernes y sábado, las oficinas del Registro Civil funcionarán con horario habitual y abrirán con atención especial para retiro de documentos.

En Cipolletti, el Centro de Documentación Rápida (CDR) ubicado en Belgrano 169 atenderá el domingo de 8 a 18, al igual que las sedes de General Roca y Viedma. Allí los ciudadanos podrán: