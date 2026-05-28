Comenzó el juicio al intendente de Cinco Saltos por la presunta desviación de $100 millones

La primera audiencia comenzó con cuestionamientos al fiscal jefe. El joven que figura como prestador de servicio asegura que no firmó ninguno de los documentos y que falsificaron su firma.

Esta mañana se realizó la primera audiencia por el presunto caso de corrupción en la Municipalidad de Cinco Saltos por la desviación de $100.000.000 de fondos públicos a través del pago a un supuesto proveedor monotributista . La causa tiene como imputados al intendente Enrique Rossi , al Secretario de Obras, Julio Quiroga, al ex Secretario de Hacienda, Sebastián Crespo y el proveedor, Julio Conejeros .

La audiencia comenzó con cuestionamientos al Fiscal Jefe, Gustavo Herrera por su supuesta “defensa” al intendente Rossi en el proceso judicial. La principal crítica a Herrera apunta a una investigación imparcial del caso, al dejar en segundo plano la presunta defraudación millonaria realizada contra el Estado municipal y provincial.

El fiscal Herrera propuso la incorporación de José Rainao como imputado de la causa. Se trata de la persona que denunció ser víctima del robo de identidad y que le falsificaron su firma en la factura de proveedor de servicios que habilitó el pago de 100 millones de pesos con fondos del municipio local.

El argumento de la Fiscalía se basó en que parte del dinero investigado ingresó en una cuenta bancaria de la que es titular José Rainao. Pero la acusación principal sostiene que esa es la maniobra bajo sospecha: la utilización de sus datos personales y la cuenta bancaria de Rainao para canalizar transferencias millonarias sin su consentimiento.

Allanamiento Municipalidad Cinco Saltos Allanan la Municipalidad de Cinco Saltos. Gentileza

Hay 50 millones de pesos desviados de la administración pública

Más allá de la discusión de los aspectos técnicos legales, se avanzará sobre los hechos que sí están probados como los $50.000.000 de fondos estatales transferidos y desviados de la administración pública. Esta prueba sería suficiente para una eventual formulación de cargos contra las autoridades municipales de Cinco Saltos.

Por otro lado, los denunciantes cuestionaron el avance de la investigación y las pruebas incorporadas al expediente. Otro cuestionamiento se basó en el allanamiento que se realizó en la Municipalidad de Cinco Saltos y la falta de secuestro de los celulares de los imputados, ya que su contenido podría haber aportado numerosas pruebas a la causa.

MUNICIPALIDAD CINCO SALTOS El intendente Enrique Rossi confirmó que rescindió el convenio para el mantenimiento de escuelas.

También se puso bajo la lupa un decreto firmado el 31 de marzo de 2026, donde figura una firma de José Rainao, pero el documento figura el registro de “Reinao”, un error que se repitió en el escrito del contrato.

La firma de Rainao también la habrían utilizado para la mejora de la vivienda del Secretario de Hacienda

La acusación también se extiende que “utilizaron el nombre de Rainao” para efectuar trabajos de construcción en la vivienda del ex Secretario de Hacienda e imputado, Sebastián Crespo. La obra se habría realizado cuando Rainao cumplía funciones en la municipio local y tenía dominio de fondos estatales en sus cuentas bancarias.

Por su parte, el fiscal Herrera manifestó su rechazó a que dos integrantes del Tribunal de Cuentas sean querellantes del caso. La oposición recordó un antecedente de un caso de corrupción similar que tuvo lugar en Campo Grande y que se opone a la resolución dada en su momento.

allanamiento cinco saltos

Ante los argumentos expuestos en la primera audiencia del juicio, la magistrada definió que esperará hasta el lunes o martes de la semana próxima para decidir si acepta la participación de alguna de las partes que solicitaron incorporarse como querellantes dentro del expediente.

Esta resolución será clave para determinar cómo continuará el proceso judicial del peor caso de corrupción en la historia de Cinco Saltos.