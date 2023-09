Comedores escolares: "no se juega con la comida de los chicos"

"Desde la Coordinación escolar nos dijeron que ya estaba solucionado el problema administrativo, pero esa respuesta no llevó a ninguna solución hasta el momento. En ninguno de los establecimientos educativos de la zona se han recibido los frescos. Tengo entendido que el proveedor está reclamando pagos pendientes. Si son problemas administrativos por contratación, tendrían que haber estado previsto con anticipación para que esto no pasara. No se juega con la comida de los estudiantes y menos en esta situación por la que estamos atravesando como país" dijo Ponce a CNN Radio Roca.

Hace aproximadamente 3 semanas, las cocineras y cocineros se las ingenian en las cocinas de los colegios de Roca. Polenta sola, arroz con lenteja, hamburguesas de lenteja, papas con lenteja. "Lo que sobran son lentejas que, según la nutricionista, sustituyen las proteínas de la carne, del pollo, pero puede ser una o dos veces en la semana", sostuvo la referente de Unter.

Cabe señalar que los establecimientos tienen menús dispuestos por nutricionistas de Educación, sin embargo al no contar con los insumos necesarios se complica poder seguir las recomendaciones alimentarias de los profesionales de la salud. Si bien ayer se repartieron frutas y verduras nuevamente, es lo único que hay en las escuelas aseguraron desde Unter .

"Yo creo que Fernanda Curuchet (delegada del Consejo Escolar) tiene que dar una respuesta que traiga soluciones en el día de hoy. Sino directamente que busquemos otra manera de que alguien interceda, intervenga y de una solución". Patricia Ponce anticipó que existe la posibilidad de que el gremio docente Intime judicialmente al Ministerio de Educación porque "no está cumpliendo con lo que le corresponde, que es llevar los insumos a las escuelas para que haya comedores. Está establecido por normativa. Sin embargo, cada vez que nosotros como trabajadores y trabajadoras de la Educación cumplimos con algo, o somos sancionados o tenemos descuentos, bueno, a la gente del Ministerio, qué se le hace cuando no cumple con sus funciones".