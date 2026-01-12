Cinco Saltos sin riego: denuncian que los camiones no salen por falta de pago

Hace varios días, vecinos de la localidad aseguran que los camiones de riego no realizan sus tareas. Contratistas revelaron cuánto les deben.

Una nueva polémica genera preocupación en los vecinos de Cinco Saltos . En este caso, el comienzo del año con las altas temperaturas representa un problema para los distintos barrios ya que varios vecinos aseguran que los camiones regadores no están saliendo a realizar sus trabajos. La falta de pago sería el principal problema.

Según dieron a conocer contratistas que prestaban servicios en radio Seny, se les bajó el contrato y todavía mantienen deudas de varios meses de trabajo. " Nos comunicaron que se cortaban los contratos y que en un futuro los reactivarán", plantearon.

En ese sentido, aseguraron que " a la mayoría nos deben mas de tres meses y no nos dicen cuando nos pagarán". Y agregaron que en este momento solo están prestando el servicio los camiones que pertenecen al municipio: "Somos unos cinco o seis contratados y por el momento, creemos que solo prestan servicio los camiones que son del municipio, pero varios de nosotros no estamos trabajando".

"Para nosotros, que nos deban tres meses es muy grave. Los camiones tienen su mantenimiento pero parece no importarles porque empezaron a no pagarnos desde octubre, y tuvimos un fin de año muy complicado", añadieron los contratistas.

En este contexto, se conoció que el municipio de Cinco Saltos tiene una deuda con proveedores que supera los $1000 millones de pesos y varias cuentas corrientes fueron cerradas en comercios, lo que agrava aún mas la situación.

Denuncia por presunta malversación de 100 millones de pesos en Cinco Saltos

El intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi respondió públicamente a la denuncia penal presentada en su contra y que alcanza a parte de su gabinete por dos vocales del Tribunal de Cuentas del Municipio. La presentación apunta al pago de casi $100 millones a un proveedor que comenzó como empleado municipal y pasó a facturar como monotributista.

“Estamos presentando los papeles que corresponden en la Fiscalía. No tengo nada que esconder y estoy muy tranquilo con lo que estamos haciendo”, indicó Rossi.

Según redactaron en el escrito, los denunciantes sostienen que existió una maniobra irregular a partir del pago de 100 millones de pesos a un proveedor que inicialmente mantuvo un vínculo como contratado municipal y luego habría facturado como monotributista, a través de una firma que tenía como único cliente al Estado Local. En ese contexto, también se cuestionaron el uso reiterado de contrataciones directas, la presunta falta de documentación que respalde la transacción y la existencia de resoluciones que no fueron exhibidas de forma completa ante el organismo de control interno.