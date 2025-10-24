Brutal golpiza en Catriel terminó con tres policías acusados

El hombre sufrió heridas graves como fracturas en los pómulos, en la cara y en la nariz. Le pegaron hasta que perdió el conocimiento.

Tres policías de Catriel y un vecino fueron acusados por una brutal agresión que tuvo lugar en abril de este año, que dejó a un hombre de 59 años con lesiones graves . La jueza de Garantías formuló los cargos por los delitos de vejaciones y solicitó medidas de protección para la víctima durante el proceso judicial.

Los tres efectivos policiales, un Sargento, un Cabo Primero y un Agente de la Comisaría Novena fueron imputados por vejaciones en concurso ideal con lesiones graves calificados como coautores del hecho . Además, fue imputado el vecino de la víctima de 25 años.

Según la teoría de la Fiscalía, el hecho se registró el 2 de abril, minutos antes de las 19 sobre la calle Bahamas de Catriel . El hombre de 59 años llegó a su hogar en camioneta y en aparente estado de ebriedad , chocó el auto de su vecina , lo que provocó una discusión con el joven de 25 años , pareja de la mujer.

Ante la tensión del momento, tres efectivos de la Policía acudieron al lugar alertados por el incidente. Una vez presentes, le solicitaron la documentación del vehículo al conductor alcoholizado pero el hombre se subió al rodado e intentó darse a la fuga, chocando nuevamente el automóvil de su vecina. Este segundo choque provocó la reacción inmediata de los uniformados y del vecino, quienes se abalanzaron sobre el hombre.

“La parte acusadora expresó que los policías junto al joven redujeron al hombre en el piso y abusando de su autoridad, le propinaron golpes de puño y patadas en todo el cuerpo. En la denuncia la víctima relató que perdió el conocimiento y se despertó dentro del calabozo”, indicaron durante la audiencia.

Graves lesiones y pérdida del conocimiento

La golpiza en manos de los efectivos policiales, le provocó graves lesiones en el cuerpo y el posterior desmayo. La agresión se prolongó hasta dejarlo inconsciente, ya que se despertó horas después en una celda de la Comisaría. Los golpes brutales en manos de los uniformados constituyen un abuso de autoridad.

El informe médico fortense presentado ante la Justicia confirmó que el hombre sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, además de lesiones contusas en el rostro, fracturas de huesos nasales, en el arco cigomático y de la órbita izquierda. La totalidad de las lesiones fueron catalogadas como lesiones de carácter grave, según las pericias médicas.

Medidas de protección para la víctima

Las lesiones en el macizo facial implican un traumatismo en la estructura ósea principal de la cara, fractura en la nariz y en los pómulos. Las consecuencias pueden llegar desde hematomas faciales, afectación de las funciones vitales en la respiración y pérdida de visión.

Ante la gravedad del caso, la magistrada dispuso además la prohibición de todo tipo de contacto con la víctima durante el lapso de la investigación, fijado en cuatro meses. La medida fue solicitada por la fiscal interviniente y acompañada por el abogado querellante, con el objetivo de resguardar la integridad del denunciante.