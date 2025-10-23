Facundo López: "Soria quería que a Río Negro le vaya mal"
El candidato a senador por Juntos volvió a cargar contra el referente de Frente Patria por sus críticas al oleoducto VMOS. "Es la mayor inversión privada de la Argentina", dijo.
El candidato a senador nacional por JDRN, Facundo López, volvió a cuestionar las críticas del diputado y candidato kirchnerista Martín Soria, quien descalificó la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, minimizando su impacto en la producción y el empleo. “El VMOS no es un caño: es la mayor inversión privada de la Argentina", expresó.
“Eso es no entender absolutamente nada de lo que está pasando en Río Negro y es obvio, si vienen a la provincia cada dos años para hacer campaña, qué pueden saber”, aseguró López.
“El VMOS no es un caño: es la mayor inversión privada de la Argentina, está en nuestra provincia y genera más de 2.800 puestos de trabajo. Enfrente está el proyecto de la negación, el de aceptar órdenes de los jefes porteños en Buenos Aires, el de poner palos en la rueda a todo lo que significa crecimiento y futuro”, señaló el candidato de la lista verde.
López destacó que los resultados están a la vista: “En todo el país, solo tres provincias tuvieron crecimiento neto de empleo: Río Negro, Neuquén y Santa Fe. Y eso no es casualidad, es la decisión política, planificación y mirada estratégica del gobernador Alberto Weretilneck y su equipo. El mundo necesita energía y nosotros entendimos cómo convertir esa oportunidad en desarrollo”.
Búsqueda de inversiones
López destacó el trabajo conjunto con Neuquén: “Compartimos una alianza histórica, ellos tienen el gas y el petróleo, nosotros la salida al mar. Por primera vez, estamos rompiendo la mirada centralista de los partidos nacionales”, sostuvo y anticipó que se avanzará en una agenda común en el Congreso con los representantes de La Neuquinidad, la fuerza que lidera Rolando Figueroa.
En declaraciones a Radio Show de Roca, el candidato de la lista verde remarcó que todos los representantes legislativos del kirchnerismo votaron en contra del RIGI y de los proyectos energéticos y mineros que hoy generan empleo y oportunidades en la provincia. “Soria y sus legisladores siguieron la orden de Cristina. Querían que a la Argentina y a Río Negro les vaya mal. Nosotros no vamos a perder el tiempo en eso, porque tenemos la obligación de defender a nuestra gente. Somos un proyecto netamente rionegrino, representado por 29 intendentes y 33 comisionados de fomento que todos los días ponen la cara, escuchan a los vecinos y gestionan”, afirmó.
Finalmente, López convocó a los rionegrinos a votar pensando en su provincia. “Este 26 de octubre no se elige presidente, se eligen los representantes que van a defender a Río Negro en el Congreso. Nosotros no somos ni Milei ni Cristina: somos verdes, somos los que creemos en Río Negro, en su energía, en su gente y en su futuro”, concluyó.
