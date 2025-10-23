Facundo López: "Soria quería que a Río Negro le vaya mal"

El candidato a senador por Juntos volvió a cargar contra el referente de Frente Patria por sus críticas al oleoducto VMOS. "Es la mayor inversión privada de la Argentina", dijo.

El candidato a senador nacional por JDRN, Facundo López , volvió a cuestionar las críticas del diputado y candidato kirchnerista Martín Soria, quien descalificó la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, minimizando su impacto en la producción y el empleo. “El VMOS no es un caño: es la mayor inversión privada de la Argentina", expresó.

“Eso es no entender absolutamente nada de lo que está pasando en Río Negro y es obvio, si vienen a la provincia cada dos años para hacer campaña, qué pueden saber”, aseguró López.

“El VMOS no es un caño: es la mayor inversión privada de la Argentina, está en nuestra provincia y genera más de 2.800 puestos de trabajo . Enfrente está el proyecto de la negación, el de aceptar órdenes de los jefes porteños en Buenos Aires, el de poner palos en la rueda a todo lo que significa crecimiento y futuro”, señaló el candidato de la lista verde.

López destacó que los resultados están a la vista: “En todo el país, solo tres provincias tuvieron crecimiento neto de empleo: Río Negro, Neuquén y Santa Fe. Y eso no es casualidad, es la decisión política, planificación y mirada estratégica del gobernador Alberto Weretilneck y su equipo. El mundo necesita energía y nosotros entendimos cómo convertir esa oportunidad en desarrollo”.

Búsqueda de inversiones

López destacó el trabajo conjunto con Neuquén: “Compartimos una alianza histórica, ellos tienen el gas y el petróleo, nosotros la salida al mar. Por primera vez, estamos rompiendo la mirada centralista de los partidos nacionales”, sostuvo y anticipó que se avanzará en una agenda común en el Congreso con los representantes de La Neuquinidad, la fuerza que lidera Rolando Figueroa.

En declaraciones a Radio Show de Roca, el candidato de la lista verde remarcó que todos los representantes legislativos del kirchnerismo votaron en contra del RIGI y de los proyectos energéticos y mineros que hoy generan empleo y oportunidades en la provincia. “Soria y sus legisladores siguieron la orden de Cristina. Querían que a la Argentina y a Río Negro les vaya mal. Nosotros no vamos a perder el tiempo en eso, porque tenemos la obligación de defender a nuestra gente. Somos un proyecto netamente rionegrino, representado por 29 intendentes y 33 comisionados de fomento que todos los días ponen la cara, escuchan a los vecinos y gestionan”, afirmó.

Finalmente, López convocó a los rionegrinos a votar pensando en su provincia. “Este 26 de octubre no se elige presidente, se eligen los representantes que van a defender a Río Negro en el Congreso. Nosotros no somos ni Milei ni Cristina: somos verdes, somos los que creemos en Río Negro, en su energía, en su gente y en su futuro”, concluyó.