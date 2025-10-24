Después de horas de misterio, hallaron a Lourdes Fernández de Bandana en la casa de su expareja: el hombre fue detenido

La cantante fue encontrada en un departamento de Palermo tras una denuncia de su madre. Ya había realizado una denuncia por violencia de género en 2022.

Lourdes Fernández , cantante del grupo Bandana, fue encontrada este jueves por la noche en el departamento de su ex pareja, Leandro Esteban García Gómez, en el barrio porteño de Palermo. La Policía de la Ciudad detuvo al hombre tras una orden de allanamiento emitida por la Justicia, en el marco de una denuncia por averiguación de paradero.

El operativo se realizó en el edificio ubicado en Ravignani 2386 , luego de que la madre de la artista denunciara que no tenía contacto con ella desde el domingo 4 de octubre . La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 , que ordenó el ingreso forzado al inmueble ante la negativa del hombre a permitir el acceso policial durante las primeras actuaciones.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la División Investigaciones Comunales 14 , con apoyo de cinco móviles policiales y dos ambulancias del SAME. Lourdes fue hallada dentro del departamento y trasladada en ambulancia al Hospital Fernández para su evaluación médica. La detención de García Gómez se concretó minutos después.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1981556658888130577&partner=&hide_thread=false Así mostraba TN cómo se llevaban detenido a Leandro, el ex de Lourdes de Bandana luego de encontrar a la cantante en su departamento. pic.twitter.com/HPfftBLmf9 — emi (@eeemiliano) October 24, 2025

Horas antes, cuando efectivos acudieron al domicilio para recabar información, García Gómez negó conocer el paradero de Fernández y se negó a permitir el ingreso de la policía, alegando que ya no convivía con la artista. Sin embargo, los investigadores mantenían sospechas debido a antecedentes previos de violencia.

Antecedentes de violencia de género

A fines de 2022, Lourdes Fernández había denunciado públicamente a García Gómez por violencia de género, con publicaciones en redes sociales que incluían imágenes de su rostro golpeado. La situación generó preocupación en su entorno cercano.

Durante la jornada, la cantante publicó un video en sus redes afirmando que estaba bien y que no se había enterado de la búsqueda porque estaba durmiendo. Sin embargo, la integrante de Bandana Lissa Vera declaró públicamente su preocupación: “No es la primera vez que ejercería violencia en contra de Lourdes. Ella está en peligro”, aseguró, y se presentó en Tribunales para formalizar una denuncia.

Lourdes-Bandana-2022

Comunicación confusa

En el transcurso del día, Lourdes se había comunicado telefónicamente con la Policía de la Ciudad y afirmó estar en la provincia de Buenos Aires, sin precisar su ubicación exacta. La contradicción entre esa declaración y el posterior hallazgo en Palermo motivó la intervención judicial.

Durante la tarde, García Gómez fue filmado mientras salía de su edificio. En un breve intercambio con la prensa, evitó responder preguntas directas y optó por frases ambiguas y referencias ajenas al caso, incluso mencionando temas políticos.

La causa quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal y se espera que en las próximas horas se determine la situación procesal del detenido. Lourdes Fernández, por su parte, será entrevistada por personal judicial y profesional especializado en violencia de género para evaluar su estado físico y emocional.