Barrera sanitaria: "El panorama no es nada alentador" para productores rionegrinos

"El panorama no es nada alentador para la economía provincial y patagónica, especialmente para Río Negro, que es una de las provincias que más ha crecido en términos de producción ganadera a nivel nacional", sostuvo Bassi en CNN Radio Roca.

El decreto establece que se trata de una actualización de las exigencias sanitarias para que pueda ingresar carne con hueso desde las zonas libres de aftosa con vacunación hacia las libres sin vacunación de la Patagonia. Según el gobierno nacional, la medida busca fortalecer el tema de la baja de los precios de la carne con hueso y sin hueso en la Patagonia.

De acuerdo a datos del sitio +P, durante el mes pasado el kilo de asado en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén cotizó al consumidor más del 90% por encima de lo que ofertaban en promedio las góndolas ubicadas al norte de la barrera sanitaria.

Productores podrían ir a la justicia contra la medida de Senasa

En una reunión realizada esta mañana con la Federación de Sociedades Rurales, el tema central fue decidir qué acciones tomar, no solo en la provincia de Río Negro, sino en toda la Patagonia. "En principio nos comunicamos con el gobernador que está en este momento en Buenos Aires, para hacer un frente en conjunto con las federaciones patagónicas", detalló Bassi.

El camino judicial aparece como una de las opciones para frenar la medida. "En la reunión de hoy surgió la posibilidad de hacer un recurso de amparo, la presidenta de nuestra Federación está haciendo esas averiguaciones legales para ver si podemos presentarlo y ver qué hacemos en conjunto con la provincia, con el gobierno provincial".

El impacto en la economía rionegrina

Nación argumenta que la nueva disposición provocaría mayor competitividad y precios más económicos de la carne en la Patagonia. Para Bassi se trata solo de "un discurso que ya venían teniendo, pero veremos en el tiempo si realmente es así, o si la carne sigue manteniendo su valor".

La preocupación del sector es el impacto en la economía regional. "Toda esta situación va a complicar el esquema productivo de la provincia, que desde que la barrera se llevó al norte del río Colorado ha mejorado sustancialmente la cantidad de engordes, la cantidad de hectáreas sembradas de maíz, alfalfa y por supuesto aumentó la cantidad de pequeños productores que le permitía engordar sus terneros y darle un valor agregado a los mismos", detalló Bassi.

Para el presidente de la Sociedad Rural del Alto Valle, "habrá todo un reacomodamiento en el esquema productivo y en los eslabones comerciales, que lo veremos a mediano plazo. El mediano y gran productor, fundamentalmente el que produce ternero, si el ternero baja acá en la provincia o no hay demanda, volverá a comercializarlos a Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, como era antes de este descorrimiento de la barrera".

Sin embargo, el más afectado será el pequeño productor. "Ese que tenía un ternero, lo engordaba, lo vendía y le daba un valor agregado al mismo. Engordar en la Patagonia es mucho más caro que hacerlo en la Pampa por esta cuestión de la comida. Entonces esos pequeños productores van a ir a corto o mediano plazo a desaparecer", anticipó.

Según explicó, en Río Negro solo el 10 % de los productores puede llegar a ser mediano y gran productor, después el resto son pequeños productores. "Va a haber un impacto económico importante en muchas economías regionales".

Riesgos de aftosa: "Ausencia de circulación viral"

Senasa informó que los muestreos realizados por el organismo en los últimos años demuestran la ausencia de circulación viral en todo el territorio nacional.

La fiebre aftosa es una virosis que se transmite en la médula del hueso, fundamentalmente en los huesos redondos. Bassi explicó que "si bien no incide directamente en el humano, sí incide en la enfermedad a nivel del bovino. Le genera diferentes lesiones en las mucosas y en las pezunias, que hace que ese animal no engorde, se termine muriendo porque no come, por las llagas que le salen en la boca y bueno, por supuesto, repercute en los stocks ganaderos o en la productividad del sector, de la unidad productiva".