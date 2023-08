ATE rechaza la propuesta de Provincia y analiza un paro

A su vez, ATE convocó a un plenario de secretarios generales para este miércoles donde podría definir medidas de fuerza. "Parece que los funcionarios rionegrinos no se dieron cuenta del impacto de la devaluación, que no la sienten en carne propia y no entienden la situación de los trabajadores", manifestó el secretario general de ATE a nivel nacional, el rionegrino Rodolfo Aguiar. El dirigente también cuestionó el bono dispuesto por el gobierno nacional, de 60 mil pesos en cuotas, porque "30 mil pesos alcanzan para medio changuito de supermercado".