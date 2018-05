Entre los factores más importantes a tener en cuenta antes de subir al avión, informaron que quienes viajen deben recibir la vacuna 10 días antes o más por precaución. En el país no se registran casos autóctonos desde el año 2000 pero debido a la alta circulación en otras regiones, se han reportado varios casos de alta importancia.

"Dada la circulación del virus en Europa y la asistencia de personas de distintos países al campeonato, la vacuna es la principal medida de protección. En 2017 mas de 21 mil personas contrajeron la enfermedad y 35 murieron. El 72% de los casos fueron notificados por Italia, Rumania y Ucrania", remarcaron.

El último brote ocurrió en el año 2010, luego del Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en Sudáfrica.

Para estar protegidos del sarampión, los niños de 12 meses a 4 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (sarampión-rubéola- paperas) mientras que los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben tener dos dosis de vacuna doble o triple viral que se haya aplicado después del primer año de vida. Las personas que nacieron antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

Sin embargo, la cartera sanitaria recomienda a los adultos a cargo evaluar seriamente el riesgo de viajar con niños entre 6 y 11 meses de vida inclusive y consultar a un especialista.

Cabe aclarar que esta dosis es adicional y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación regular, por lo que los niños que la reciban deberán iniciar el esquema regular al cumplir el año de vida según lo estipulado en el Calendario Nacional de Vacunación. Asimismo, la dosis no está contemplada en el calendario y por lo tanto no es suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación con esta finalidad.

