La ingeniera Dina Migani, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, contó que si bien todavía no definen la forma jurídica que adoptará esta asociación de municipios, hubo acuerdo para unificar la legislación vigente que existe en relación al tratamiento de la basura, estimular la educación ambiental y buscar financiamiento para los proyectos de cada municipio. “La idea es que trabajemos en conjunto en pos de soluciones comunes”, acotó la funcionaria provincial.

Con ese espíritu, dijo que apoyarán la iniciativa que tienen algunos municipios para trasladar parte de los desechos al complejo de Neuquén, como es el deseo de la administración que encabeza Tortoriello. En este sentido, comentó que buscarán el financiamiento necesario para hacer la playa de transferencia donde se separan, recuperan y reciclan los residuos secos. Todo el material húmedo será trasladado a Neuquén por el tercer puente habilitado, como vía de acceso más directa hacia el complejo que allí reside.

También ofrecerán apoyatura al relleno sanitario que se proyecta en Allen, para que los municipios que se inclinen por esta opción y lleven su basura hasta el lugar reservado para tal fin, primero hagan una separación en origen, a modo de despachar sólo los residuos que no se pueden tratar, que no son recuperables.

De las jornadas también participaron algunos referentes del CFI, que financia todo este trabajo, y representantes de la Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos.

Migani confirmó que todavía no consiguen financiamiento para estos proyectos, pero la idea justamente es trabajar en conjunto para lograr ese objetivo, y aclaró que la idea de crear un basurero regional no está descartada, más allá de que algunos municipios como el cipoleño se inclinen en el corto y mediano plazo por un traslado de los residuos no recuperables hacia Neuquén capital, y otros apuesten por un relleno sanitario en Allen.

Habrá que separar los residuos

Antes de implementar el plan GIRSU, los vecinos tendrán que hacer una separación de residuos primaria en su casa. Habrá una larga campaña de concientización para que el cambio sea exitoso. El objetivo es que cuando esté lista la planta de transferencia de residuos se puedan clasificar los desechos secos reciclables (plásticos, papel o basura electrónica) de los húmedos (restos de comida) como ya se hace en Neuquén capital.