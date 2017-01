Protesta en Obras Públicas por los contratos laborales

Como se temía, ayer estallaron las hostilidades entre Sitramuci y el Ejecutivo municipal. En concreto, los laburantes de Obras Públicas, que desarrollan diversas tareas en calles y espacios públicos, se mantuvieron durante toda la jornada en la sede del complejo ex Corpofrut y continuarán en estado deliberativo, sin volver a sus tareas hasta que se los contrate en regla, como se les había prometido.

El conflicto, en este comienzo de año, puede sumar más sectores, ya que hay mucha disconformidad entre los operarios del corralón de Servicios Públicos, por las condiciones del lugar y porque muchos de los empleados también esperan contar con mejores contratos laborales.

De concretarse protestas callejeras, podrían sumarse también los alrededor de 25 profesores y talleristas de Cultura que siguen esperando que se reanude su vínculo laboral con el Municipio. Hasta ahora no ha habido ninguna comunicación del gobierno de Aníbal Tortoriello para que retornen a sus actividades.

"A veces, para contar con una herramienta (los trabajadores) tienen que ir de un extremo al otro de la ciudad a buscarla por su cuenta”. Omar Meza Titular del Sindicato de Trabajos Municipales de Cipolletti

Ayer, el titular de Sitramuci, Omar Meza, responsabilizó al jefe comunal y al secretario de Gobierno, Diego Vázquez, por el conflicto que se ha desatado y por las consecuencias que pueda deparar.

Los trabajadores de Obras Públicas suman unas 45 personas, que reclaman tener contratos similares al resto del personal de la comuna. El gobierno los quiere dejar en el convenio laboral de UOCRA, que nos les reporta prácticamente beneficios. Son los únicos empleados que cumplen 9 horas diarias y en condiciones muy difíciles, según precisó Meza: “A veces, para contar con una herramienta tienen que ir de un extremo al otro de la ciudad a buscarla por su cuenta”.

El sindicalista expresó que la postura del Ejecutivo va en contra de lo que se había acordado en diciembre y, viendo los acontecimientos, no descartó que los cambios presuntamente subrepticios introducidos en el entendimiento hayan sido maquinados para hacer fracasar las negociaciones.

Sin paz social

Cultura: pueden decidir acciones

El referente de Sitramuci, Omar Meza, calificó de “lamentable” la posición asumida por el intendente Aníbal Tortoriello de no reincorporar a los 25 profesores y talleristas de Cultura. “He estado hablando con uno de los compañeros afectados. Me dijo que ninguno ha sido llamado para volver a trabajar. No se cumplieron con los compromisos. No pueden decir ahora que los compañeros tienen que presentar proyectos. Es terrible. Los proyectos los presentamos en noviembre y todavía no convocaron a nadie”, enfatizó.