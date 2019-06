Productores cuestionan el ninguneo de los políticos

Los candidatos municipales no les han prestado atención. En la comuna no tienen participación.

Entre los productores y regantes existe desazón y malestar porque ninguno de los candidatos los ha tenido en cuenta en la actual campaña electoral, a días de los comicios del domingo. Pero la bronca es mayor porque la desatención no es de ahora y reconoce constantes antecedentes en el pasado. Por ejemplo, en el Municipio y el Concejo Deliberante no se los suele consultar cuando se aborda iniciativas que involucran a las tierras rurales. Así las cosas, el sector frutícola sigue su deriva hacia el abandono, en medio de una crisis ya crónica y que no tiene visos de terminar. Y menos aún de terminar bien.