Primer paso en el uso medicinal del cannabis

“Nos comprometimos a acompañar a las familias y reclamar al gobierno nacional que se facilite el acceso de pacientes al programa”, dijo el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro.

“No podemos mentirles a los padres, ni generar expectativas que no se puedan cumplir”, agregó Palmieri. Y aclaró: “Aún no hay un reconocimiento definitivo en el vademécum nacional de medicamentos, por lo tanto las provincias no pueden ir más allá”.

La Provincia adherirá a la ley y beneficiará a todos los que ya están inscriptos al programa de estudio. Podrán comprar en el exterior el aceite que se extrae de la planta de cannabis. Cada frasco cuesta 300 dólares, y ese es el costo que afrontará el gobierno rionegrino.

Por otra parte, se aclaró, ante una demanda puntual, que el Charlotte Webs es una marca comercial: “No podemos habilitar el uso de una marca en sí, sino enmarcarnos en las investigaciones que se están llevando adelante para el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, manifestó Palmieri.

La posibilidad de permitir el autocultivo de cannabis quedará supeditada a una ampliación de los derechos previstos en la ley nacional.

LEÉ MÁS

El debate por el cannabis medicinal llegó con polémica

Piden que se autorice el uso de cannabis medicinal