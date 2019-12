Presos llevan 15 días en huelga de hambre por las condiciones de vida

Dijo que en los penales de Río Negro los internos están en huelga de hambre hace dos semanas, una medida que denominó como pacífica y efectiva para que sean oídos sus reclamos.

“En el petitorio que entregamos exponemos todas las graves falencias que hay, y la de Cipolletti es la que tiene la situación más grave que terminó con dos muertes. El juez es el garante de que esto no suceda y es quien tiene que dar respuestas”, indicó Giménez.

Agregó que pidieron una mesa de dialogo con el ministro de Seguridad de la provincia, pero aún no tuvieron respuestas.

“En el penal los internos sufren de hacinamiento, falta de talleres, de educación en contexto de encierro y de tratamientos psicológicos. Falta el gabinete técnico criminológico y el juez se fundamenta con esto diciendo que no puede resolver las solicitudes de salidas anticipadas porque no tiene los informes técnicos. Los presos no tienen la culpa, y sufren la violación de sus garantías previstas por la ley”, expresó.

Denuncian que no hay políticas de inserción social, que generan más violencia adentro de la cárcel, pero que se replican afuera una vez que recuperan la libertad. “Los internos salen y es la violencia quien recibe toda esa violencia. Hay que entender que la cárcel por sí sola no soluciona nada”, indicó.