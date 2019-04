Presentó un amparo para que su ex no pueda abortar

“La intromisión sobre una cuestión que hace a la esfera íntima de la persona, como es la práctica de un aborto prescripto por la autoridad sanitaria, debe ser desestimada de plano”, consignó.

A la mujer se le habría recomendado abortar por complicaciones de salud. Es uno de los casos contemplados para que el aborto no sea punible.

Era un aborto no punible. Además, la jueza contempló que el hombre tiene antecedentes de violencia.

En el desarrollo de la sentencia se contempló, en primer término, la falta de legitimación del hombre presentante. Si bien por un amparo, y de acuerdo a la ley de Río Negro, puede interponerse por sí o por terceros. En este caso, la acción se dirige contra una mujer, a quien se le atribuye la lesión de un derecho constitucional.

En este sentido, la jueza recordó en el fallo que “aún cuando el artículo 19 del Código Civil marca el comienzo de la vida con la concepción, la calidad de persona se adquiere con el nacimiento, ya que de no producirse se considera que la persona nunca existió. La vida prenatal no se encuentra excluida de la protección legal, pero si la vida de la madre y la del concebido no son compatibles, surge la posibilidad de aborto no punible”, manifestó la jueza.

En torno a la imposibilidad del hombre de impedir la práctica, Pájaro contempló los antecedentes de violencia, pero también que no tiene certeza de la paternidad, ya que había solicitado un estudio de ADN.

Por ello, la jueza consideró que la intromisión del amparista implicaría una clara vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de la víctima.

Apuntes sobre el fallo judicial

Abortos no punibles

Río Negro convirtió en ley los casos de aborto no contemplados en el Código Penal para evitar reclamos judiciales. Son casos de peligro para la vida o la salud integral de la mujer, víctimas de violación o mujeres dementes.

Antecedente

La jueza Pájaro recordó un fallo de la Corte de Derechos Humanos que explica que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos de la Convención Americana. Sus derechos se incrementan “en forma gradual”.

