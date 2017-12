También están quienes optan por robarlos y, una vez que los dueños informan que ofrecen recompensa, los entregan de manera inocente sólo para cobrar el dinero. Es que comprar un perro con fines puramente económicos no es rentable y por eso deciden apropiarse de lo ajeno, de seres indefensos.

Los cachorros pitbull son vendidos a partir de los 7 mil pesos, dependiendo de su color.

Durante los últimos meses los casos aumentaron a pasos acelerados y los grupos de adopción o animales perdidos de la zona no dejan de llenarse con publicaciones de personas desesperadas que buscan a sus mascotas. Para la mayoría, son un integrante más de la familia.

El más reciente es el de Kaira, una perra pitbull color marrón claro que fue robada de su hogar en la calle Brentana. En diálogo con un medio regional, su dueña explicó que no es la primera vez que sucede y que, en esta ocasión, la sacaron por arriba del portón de su casa.

El dogo argentino puede llegar a costar hasta 25 mil pesos.

"Si alguien vio algo o a unos pibes en moto con una perra arriba que me informe porque ya me pasaron esos datos. Yo me encargo de ir a buscarla. Desde ya muchas gracias", fue el mensaje que viralizó Flavia a través de Facebook con la esperanza de encontrar a su fiel compañera.

Si bien no se sabe con qué fines fue sacada del domicilio, lo único que pide su familia hoy es que aparezca.

En junio de 2017 ocurrió lo mismo con Zeus, un pitbull blanco que movilizó a toda la ciudad. Su dueña, Mari, movió cielo y tierra para encontrarlo pero los resultados no fueron los esperados y hasta el día de hoy no aparece. La joven cipoleña recibió amenazas durante el tiempo que intentó dar con su perro.

"No compres, adopta"

La campaña que promueve la adopción de perros callejeros continúa recorriendo el país entero y hasta en voz de figuras reconocidas, como Ricardo Darín o Nicole Neumann.

El objetivo es el de terminar con la explotación animal en los criaderos y abolir la mafia que se esconde detrás de la compra-venta de animales robados.

