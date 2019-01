Horacio Pierdominici, referente frutícola, explicó que la piedra afectó a las chacras de Cipolletti, Fernández Oro y Allen. "Aún no sabemos el daño que causó, recién mañana vamos a poder tener información más certera", remarcó.

El pronósitco de intensas lluvias y granizo para el Alto Valle se cumplió y los productores frutícolas del Alto Valle demostraron su preocupación por el estado de la fruta. Si bien la caída de piedra no fue constante y no duró mucho tiempo, están seguros de que las plantas sufrieron daños, aunque no podrán dar una evaluación acertada hasta mañana.