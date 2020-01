"Queremos que esto se difunda, alguien debe saber de esta historia. A mí me emocionó y a la vez me angustia porque me perdí muchas cosas como tía. Y mis sobrinas también quieren saber quién es su hermano o hermana", aseguró Laura Marziale, hermana de Evan, en comunicación con LU5. Ella fue quien descubrió la nota perfectamente enganchada en el nicho cuando fue a visitar a su hermano. Según describió, el papel estaba sujetado en unas decoraciones del nicho "como para que no se volara" y comentó que allí, además, hay una foto que identifica al hombre, por lo que no cree que se trate de alguien que se confundió de persona.

"El nicho de él tiene una foto y al lado esta su pareja. El papel lo dejó enganchado en unas decoraciones que tiene, y lo dejó en su nicho. No creo que alguien se atreva a jugar con algo así. Creo que lo más seguro es que haya un hijo de mi hermano", afirmó Laura. Y contó cómo fue el instante en que leyó la inscripción: "Pensé que sería de un sobrino o un primo, y cuando la retiro decía "papá". Me agarró un escalofrío y lo primero que hice fue llamar a mi sobrina a ver si había sido ella o algún otro familiar. Pero no fue nadie".

"Evan tiene sus hijos y ninguno lleva esas iniciales ni se llama Flavio o Flavia. Lo que nos sorprende es que mi hermano no nos haya dicho algo. Aparentemente tenia una relación porque dice que lo extraña", continuó la mujer, quien reveló, además, un detalle no menor del pasado de su hermano que confirmaría aún más la posibilidad de que efectivamente se trata de un hijo de él que no conocen. "Tuvimos una situación similar hace algunos años, antes de su fallecimiento. Apareció un hijo que en ese momento tenía 13 años y ahora tiene 23. Mi hermano lo reconoció y ya es del vínculo familiar nuestro, pero que ahora aparezca otro, nos sorprendió", reconoció Laura.

Ahora, tanto ella como sus sobrinas emprendieron la búsqueda de esa persona que escribió la carta. "Tenemos ganas de conocerlo, de saber su historia, de no perder el tiempo y de formar un vínculo", subrayó.

Cualquier persona que quiera aportar un dato, puede contactarse a sus redes sociales o al número telefónico de Laura, 2994226394.

