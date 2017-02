Por fin empezó a funcionar la sede municipal del DVN

Empleados de la comuna comenzaron a trabajar ayer en las oficinas de la Unidad de Gestión Municipal ubicada en el Distrito Vecinal Noreste, donde desplegarán actividades que consolidarán la actividad pública en el lugar y permitirán una más directa e inmediata respuesta a trámites, reclamos y necesidades.

Tal como estaba previsto, los primeros en trasladarse fueron trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, y de la Dirección de Proyectos Urbanísticos Especiales, pero en forma paulatina cumplirá también tareas en el lugar personal de las direcciones de Cultura y Deporte, entre otras áreas.

Las instalaciones de la UGM fueron inauguradas en diciembre de 2015 pero no pudieron ser ocupadas porque no se habían terminado varios trabajos. Por ello, su ocupación oficial no pudo concretarse de inmediato y se fue dilatando en el tiempo. El Ejecutivo local llegó, incluso, a denunciar a la empresa constructora ante Provincia, responsable del emprendimiento, por la engorrosa tardanza.

Ayer, sin embargo, se dieron por fin las condiciones y los primeros empleados designados para desempeñar funciones en las dependencias ya se acomodaron para llevar adelante su labor.

Adriana Gallinger, responsable de Proyectos Urbanísticos Especiales, indicó que entre los que estrenaron las oficinas se contaron agentes de su propia repartición y otros pertenecientes a los centros de promoción de la cartera social. Indicó que se cuenta con los servicios básicos para efectuar las actividades cotidianas pero todavía resta disponer de una mejor conectividad informática con el edificio central de la Municipalidad, en la zona centro.

Será clave para el aprovechamiento integral de las instalaciones y para estrechar las relaciones con los vecinos el traslado -que se concretará en breve- de trabajadores de Deportes y Cultura. El inmueble cuenta con espacio para las iniciativas que se quieran desplegar e incluso, el playón de que se dispone ya está siendo ocupado por chicos del DVN, que juegan y se divierten sanamente.

El vecino Víctor Alarcón destacó el progreso que representa para la comunidad contar con una sede del Municipio y valoró que se vayan cumpliendo con los compromisos asumidos por las autoridades. Manifestó que los pobladores harán uso debido de las nuevas prestaciones públicas.

Más servicios para incluir y progresar

La funcionaria Adriana Gallinger destacó que el trabajo en la Unidad de Gestión Municipal tiene como propósitos fundamentales plasmar diversas iniciativas para los vecinos, profundizar la inclusión social y seguir avanzando en las tareas de planificación. Indicó que en DVN ya hay cerca 400 familias viviendo allí, a las que se añadirán en no mucho tiempo más las que accederán a los planes habitacionales de las 404 y las 200 viviendas que se construyen en el sector, por lo que se multiplicarán las necesidades y las demandas de la comunidad.