Policías héroes salvaron a una abuela

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 12:20, en un domicilio ubicado sobre la calle Brentana casi Alem. El marido de la mujer accidentada, de la misma edad, llamó desesperado pidiendo ayuda. De inmediato fueron hasta el lugar dos policías, quienes encontraron a la víctima tirada en el baño con una sonda que se le había desprendido. Creen que se había resbalado, pero no pudieron saber mucho más porque casi no podía hablar y su marido estaba conmocionado. La mujer se encontraba dolorida y le costaba respirar, por lo que pidieron una ambulancia.

El problema fue que la ambulancia nunca llegó. “Nadie respondió al pedido, la mujer estuvo 25 minutos tirada, la respiración se le cortaba y el personal decidió por propia convicción y contra todo riesgo cargarla en el móvil”, informó el comisario Daniel Uribe, a cargo de la Unidad Cuarta.

El jefe policial dijo que no supieron el motivo por el cual no podía venir ninguna ambulancia a auxiliar a la abuela, y al ver que la situación era de emergencia tuvieron que tomar la decisión. “Ellos saben, están entrenados y la situación era apremiante, no daba para más. La abuela mencionaba que tenía mucho dolor, la respiración se le tornaba cada vez más dificultosa y los efectivos vieron que podía morir”, advirtió Uribe.

Trasladaron a la abuela al hospital, donde hasta ayer permanecía internada y su estado de salud era delicado. El director Carlos Lasry dijo que está con pronóstico reservado incluso antes de sufrir este evento, pero no ofreció detalles del problema que la aqueja.

Explicó que no se pudo auxiliar a esta abuela porque en ese momento uno de los móviles estaba con un caso de hemorragia cerebral y el otro se encontraba en Roca con una derivación.

El comisario Uribe dijo que situaciones como estas ponen al desnudo la falta de ambulancias, algo que ya el personal de Defensa Civil había advertido e intentó paliar en más de una ocasión con sus propios móviles.

Los policías que rescataron a la abuela se encontraban de guardia y forman parte de la cuadrícula del sector donde ella vive junto a su esposo. Este recibió la contención de su hijo, quien se acercó más tarde a su casa al tomar conocimiento del hecho.

