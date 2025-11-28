Un llanto y alivio: un padre salvó a su bebé gracias al 911

El hombre estaba en estado de shock y no lograba explicar la situación. La exitosa maniobra de desobstrucción de las vías respiratorias salvó al bebé.

Un llamado desesperado al 911 permitió salvar la vida de un bebé en General Roca , luego de que una operadora de RN Emergencias activara el protocolo pediátrico y guiara al padre que no lograba reanimar a su hijo. La intervención se produjo alrededor de las 20 , cuando el vecino de Stefenelli pidió ayuda porque el menor no respiraba.

Apenas la comunicación ingresó a la central, la operadora comprendió que enfrentaba una doble urgencia : un hombre que no podía explicar lo que pasaba y un bebé que se estaba ahogando, no respondía y con signos de estar perdiendo el aire.

Desde el comienzo de la llamada, la operadora inició el protocolo para emergencias pediátricas , que consiste en estabilizar emocionalmente a la persona adulta para que pueda ejecutar cada indicación con precisión. La importancia de mantener la calma pese a la tensión que atravesaba el hombre.

Luego, mientras el padre intentaba llegar por sus propios medios al Sanatorio Juan XXIII, la operadora comenzó a dar instrucciones precisas para realizar la maniobra de desobstrucción de vías respiratorias en lactantes.

camaras seguridad 911.jpg El tono tranquilizador de la operadora del 911 fue clave en el desenlace.

El tono tranquilizador de la operadora: clave en el desenlace

La operadora con un tono firme y contenedor a su vez, logró que el hombre siguiera cada paso, incluso cuando los nervios le dificultaban responder con claridad. La guía constante de la mujer fue clave para garantizar el control de la situación.

En ese trayecto, cuando la desesperación parecía ganar terreno, el hombre aplicó la maniobra sugerida por la operadora y provocó el llanto del bebé, que irrumpió a través del teléfono.

La operadora continuó en línea, acompañando cada movimiento y confirmando que la respiración se mantenga estable hasta el ingreso al centro de salud. Una vez que el niño fue atendido por el equipo médico, finalizó la comunicación con el servicio de emergencia.

Este episodio volvió a poner en relieve la importancia del entrenamiento y capacitación de los operadores del 911 RN Emergencias. Cada enseñanza, cada simulación y cada actualización técnica cobran sentido en estas situaciones límites donde cada segundo cuenta y el conocimiento de los agentes, salvan vidas.

Policías salvaron la vida a una bebé en "código rojo"

Una bebé que había dejado de respirar y había caído en un cuadro de convulsiones fue salvada por tres policías del COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-. El dramático incidente, que vuelve a poner de relieve la instrucción que reciben los uniformados provinciales, ocurrió la noche del último lunes 10 de noviembre en Ferri, el barrio ubicado al noroeste de Cipolletti.

En el barrio el cuerpo especial de la fuerza tiene una base operativa en la calle Los Alelíes casi San Luis. Allí cerca de las 22:30, el personal de guardia recibió a una joven mujer en total estado de desesperación con su pequeña hija en los brazos, que presentaba signos de ahogamiento.

Central 911 Río Negro.png El programa se basa en el uso de la plataforma Milestone, que integrará cámaras, llamadas del 911 y ubicación de móviles en tiempo real. De esta manera, cada evento registrado reunirá automáticamente imágenes, audio y el recorrido de patrulleros. Gentileza

De inmediato, los sargentos Jaime Damián Pereira y Jorge Damián Burgos junto al cabo Primero Julián Alejandro Busnadiego comenzaron a realizarle a la pequeña maniobras de RCP - Reanimación Cardiopulmonar- y procedieron al inmediato traslado hacia el hospital local.

Durante el recorrido, los efectivos continuaron con las maniobras de reanimación mientras coordinaban por radio la apertura del tránsito bajo código rojo. Fuentes de la fuerza resaltaron que "gracias a la rápida y eficiente acción policial, al llegar al hospital la bebé reaccionó con un llanto, siendo recibida en la guardia junto a su madre".

Asimismo subrayaron que el personal médico destacó la labor de los efectivos del COER, cuyo accionar permitió salvar la vida de la pequeña.