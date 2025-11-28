Qué dijo el chofer del tour de compras argentino asaltado en Chile

En el micro viajaban 60 personas. Fueron agredidas por un grupo comando. El polémico comentario de un carabinero sobre el motivo del robo.

Un grupo de argentinos sufrió un violento asalto cuando se dirigían en un c olectivo de "tour de compras" hacia Chile. Los delincuentes interceptaron el colectivo en la ruta, golpearon a las pasajeros y les robaron sus pertenencias personales y documentación.

Son 60 personas de Mendoza quienes sufrieron este asalto de un grupo comando. Según revelaron medios locales, alrededor de las 8 de la mañana el micro fue interceptado por dos autos en la Ruta G-71. Cinco personas armadas bajaron de los vehículos, golpearon al conductor y le robaron a -por lo menos- 28 pasajeros.

Iván, el chofer que manejaba este micro, reveló en diálogo con Chilevisión que los asaltantes tenían acento "colombiano o venezolano" y realizaron una especie de 'trampa' para que él pare su marcha.

"Pasa un auto, nos hace señas que teníamos inconveniente atrás. Ya era de día, ya había tránsito de vehículos y por una cuestión de precaución, simplemente, nos detuvimos al lado de la ruta para descartar", explicó.

El chofer aseguró que todos los delincuentes contaban con "armas de fuego"

"Lograron frenar el micro, hicieron bajar a los dos choferes y les dieron unos culatazos en la cabeza para luego robarles a ellos y a los viajeros”, explicó el empresario Franco Pivato, dueño de La Torre Viajes en diálogo con diario Los Andes. "Les robaron el dinero, las pertenencia y la documentación personal, los teléfonos, todo", sumó.

El conductor y el asistente vieron entonces a dos vehículos que les cerraron el paso. "Ya venían caminando, yo calculo que tiene que haber sido entre 8 o 10 personas. Todos con armas de fuego", aseguró. El trabajador indicó que los sujetos abordaron el micro por la puerta que estaba abierta y procedieron a robar las pertenencias de 28 de los 60 viajeros a bordo.

“A mí me intimidan, me exigen que me sienten en el volante, que salga manejando. A mi compañero lo traen a los golpes, los sientan al lado mío, y nos apuntan con armas de fuego”, relató.

El conductor expuso que entre amenazas, le dieron indicaciones para que no hiciera ningún tipo de señal a otros vehículos que transitaban a esa hora por el lugar, cerca de las 7 de la mañana y "no superara los 50 kilómetros por hora, mientras que la otra gente estaba arriba sacándole las pertenencias a los pasajeros".

El coronel de Carabineros Marco Gutiérrez, prefecto de Santiago Norte, explicó que, según la información entregada por las víctimas, el monto sustraído sumaría cerca de 26.000 dólares.

La hipótesis de un carabinero de Chile sobre el motivo detrás del robo

Luego del brutal asalto, algunos pasajeros enfatizaron en un comentario de un carabinero que los molestó: les dijo que el violento asalto les había ocurrido "por lo que sucedió en Buenos Aires", haciendo referencia a los incidentes entre barras de Independiente de Avellaneda con sus pares de la Universidad de Chile.

Según el carabinero, el ataque podría haber sido una venganza tras el escandaloso final del partido de vuelta entre el Rojo y "la U" por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Le agradecemos a la prensa y a los carabineros que se han puesto con empatía en el lugar nuestro. También hubo un carabinero que habló, y se molestó la gente, como diciendo que esto es por lo que sucedió en Buenos Aires tiempo atrás", denunció enojado un pasajero en una entrevista con Meganoticias de Chile.

"Nosotros no somos de Buenos Aires ni participamos en el fútbol. Somos mendocinos que no tenemos ningún problema con Chile y estamos agradecidos de que nos atiendan bien", sumó en su descargo.