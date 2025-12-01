Un arsenal y drogas secuestradas en megaoperativo de la policía rionegrina

La Policía rionegrina informó que logró desbaratar una banda que se dedicaba al narcotráfico en General Roca . El operativo lo concretó el personal del área de Toxicomanía de esa ciudad, luego de cuatro meses de investigación ininterrumpida.

Con la información recabada realizaron diez allanamientos simultáneos en los sectores norte y noroeste de la localidad, en los que lograron desarticular un grupo criminal que se dedicaba al narcomenudeo . Como resultado secuestraron cinco armas de fuego -algunas con inscripciones oficiales- y pusieron a disposición de la Justicia Federal y Provincial a trece personas involucradas.

Fuentes de la fuerza aclararon que si bien las cantidades de droga incautadas no fueron significativas, los procedimientos permitieron " sacar de circulación armas peligrosas y frenar puntos de venta que operaban desde varios domicilios de manera coordinada".

Más de 50 policías en acción

El despliegue contó con la colaboración de policías antinarcóticos de Allen, Villa Regina y Lamarque, la Sección Canes Narcóticos de Allen, el Grupo Especial COER, y personal de la Subcomisaría 69. En total se desplegaron más de 50 efectivos, 14 móviles y una logística que "permitió actuar en simultáneo sobre los diez domicilios identificados durante la investigación previa".

En Islas Orcadas y Cóndor, se incautaron varios envoltorios de marihuana, sumando un total de 26 gramos. En este lugar se encontraban una mujer de 45 años, un hombre de 46 y otra mujer de 52, quienes quedaron imputados.

En frente, en un segundo domicilio se hallaron 6 envoltorios de cocaína (12,7 gramos) y una pistola calibre 7.65. En el lugar se encontraban un hombre de 44 años y una mujer de 43.

Muy cerca de esa esquina sobre Islas Orcadas, se secuestraron 3 envoltorios de cocaína (3,6 gramos), tres personas de 52, 44 y 22 años quedaron imputadas.

Banda narco Nov25 B

También sobre Islas Orcadas al 4000, se secuestraron tres armas de fuego: una pistola calibre .45 con inscripción “Ejército Argentino”; una pistola calibre 45 con inscripción “Policía Federal”; y una pistola calibre 22 con numeración limada. Además, encontraron una caja de municiones y una balanza de precisión. Una mujer de 49 años quedó vinculada en causas del fuero federal y provincial.

En otro allanamiento, en Montevideo al 1.100, se hallaron 7 gramos de marihuana. Una mujer de 28 años fue imputada. En una chacra al noreste de la ciudad, lindante con el Parque Industrial II, se incautó un revólver calibre 38, con inscripción “Policía Especial” y municiones. Un hombre de 58 años quedó sujeto a una causa de la Justicia Provincial.

Y en Santiago del Estero al 2.800 se incautaron 11,6 gramos de marihuana, 8 gramos de cocaína, además de 50.300 pesos, y anotaciones vinculadas al comercio de estupefacientes. También, cinco celulares. Una mujer de 47 años quedó demorada.

Banda narco Nov25 C

A medida que los equipos completaban los allanamientos, en el sector de Barrio Nuevo se registraron disturbios con familiares y vecinos, quienes intentaron entorpecer el procedimiento arrojando piedras y objetos contundentes. Sin embargo, gracias al rápido despliegue del COER, la situación fue controlada sin que se produjeran heridos ni daños a los efectivos.

El Ministerio de Seguridad destacó que "el trabajo coordinado permitió desarticular varios puntos de venta de droga al menudeo, retirar de circulación armas de alto poder de fuego y dar impulso a causas judiciales que avanzan en los fueros federal y provincial".