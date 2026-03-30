Su hijo llegó con una moto sospechosa y la madre tomó una decisión que lo cambió todo

La mujer alertó a la Policía al ver el rodado. Minutos después confirmaron que tenía pedido de secuestro por robo y se inició una causa.

Personal de la Comisaría 26° intervino en el procedimiento y secuestró el foto.

Una situación inesperada dentro de un hogar terminó con un procedimiento policial y una causa judicial .

Todo comenzó cuando una mujer advirtió que su hijo menor había llegado a la casa con una motocicleta de dudosa procedencia y decidió dar aviso a la Policía.

El hecho ocurrió en Fernández Oro , donde efectivos de la Comisaría 26° se hicieron presentes en el domicilio y constataron que se trataba de una Honda XR 150 cc .

Al consultar en el sistema policial, confirmaron lo peor: el rodado tenía pedido de secuestro vigente por robo, solicitado por la Comisaría 1° de Neuquén desde el 1 de agosto de 2025.

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Secuestro y causa judicial

Ante esta situación, los uniformados procedieron al secuestro inmediato del rodado.

Además, se notificó a la madre del menor en el marco de una causa por encubrimiento, lo que abrió una nueva instancia judicial.

Un caso que genera interrogantes

El episodio dejó al descubierto una situación que ahora es materia de investigación: cómo llegó ese rodado robado hasta manos del menor.

La intervención rápida permitió recuperar la moto, pero también abrió preguntas sobre el circuito de vehículos sustraídos en la región.