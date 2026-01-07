Se le escapó un toro y, cuando lo arreaba, de una cornada le provocó fractura de costillas

Ocurrió en El Arroyón, en el acceso al lago Pellegrini. El hombre tuvo que ser asistido en el hospital y está fuera de peligro. El animal después apareció muerto.

Un vecino de El Arroyón fue herido por un toro de su propiedad.

Un productor de El Arroyón, la colonia rural ubicada en el acceso al lago Pellegrini, fue embestido por un toro de enorme tamaño de su propiedad y debió ser asistido en el hospital de Cinco Saltos.

La cornada le provocaron fracturas de costillas , aunque no de gravedad, ya que tras ser estabilizado en el establecimiento médico pudo volver a su casa . En cambio el animal terminó sin vida . Se presume que lo mataron vecinos ante el temor de que ataque a otras personas , ya que era conocido por su carácter indómito.

El incidente se produjo el lunes en un sector que se encuentra a la izquierda del acceso a la Península Ruca Co , poco antes del arroyo. Es un área donde abundan los emprendimientos productivos de forma artesanal, con hornos de ladrillos y sembradíos de hortalizas y cría de animales de granja, entre ellos vacunos , con una notable presencia de pobladores.

Fue en la parte conocida como "Bajada de la Virgen" que se encuentra cerca de calle Primeros Pobladores, donde hay varios puestos y densa vegetación.

Afirman que siempre se escapaba

Testigos contaron que poco antes del mediodía el ejemplar se escapó del cuadro de la parcela donde lo resguardaba su propietario. Aseveran que no era a primera vez que lograba liberarse, presumen que incentivado por vacas que crían en predios aledaños, y eso alteraba al vecindario.

Ese lunes le avisaron al propietario que el ejemplar andaba nuevamente deambulando, por lo que lo fue a buscar. Los testimonios indican que lo arreaba con un palo, cuando repentinamente le lanzó una cornada a la región del pecho. El animal inmediatamente escapó hacia la zona descampada, que es amplia en ese lugar y hacia distintas direcciones.

Acceso Lago Pellegrini 1200.jpg El ataque sexual ocurrió en una vivienda del paraje El Arroyón, en el lago Pellegrini. El acusado admitió su culpa y lo condenaron a seis años de prisión. Archivo

Vecinos que observaron la escena cuentan que quedaron aterrados, pues por la violencia del empellón y la sangre que brotó, temieron el peor final.

De inmediato cargaron al herido y lo trasladaron al hospital de Cinco Saltos, donde le atendieron las lesiones provocadas por los cuernos. Horas más tarde le dieron el alta y pudo regresar a su domicilio. "Rolo", como lo apodan, se encontraba descansando y en plena recuperación.

El animal apareció sin vida

Entre tanto, el animal que había logrado escapar fue encontrado poco más tarde en un sector de campo abierto cercano al lago. Pero estaba sin vida. No se saben las causas, aunque existe la sospecha de que lo mataron residentes del lugar por miedo a que volviera atacar a personas, sobre todo a niños, lo que podría desatar una tragedia mayor.

El evento narrado por un medio lacustre tuvo una amplia repercución entre los pobladores de El Arroyón, dado que no pocos conocían las mañas del animal. Incluso en las redes sociales y hasta bromearon el uso de su carne como destino final.

Se desconoce si el propietario se quejó por el descenlace. Una versión indica que lo tomó con alivio, dado que quería evitar cargar con la responsabilidad civil en caso de ocasionar mayores daños o que hiriera a alguien de gravedad.