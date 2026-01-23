Se despertó y descubrió a un desconocido durmiendo en el techo de su casa

El dueño de la vivienda fue a retirar su auto y se encontró con el intruso sobre su propiedad. Lo atrapó la policía con una mochila llena de elementos de dudosa procedencia.

Un vecino de Cipolletti se presentó en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu y denunció que le habían robado documentación del interior de su auto, y que al salir al exterior descubrió a un desconocido durmiendo arriba del techo.

Ante la presentación, una patrulla de la dependencia policial concurrió al lugar y, efectivamente, encontraron en el lugar a un joven de 21 años , por lo que inmediatamente procedieron a su identificación.

El muchacho tenía en su poder una mochila , en cuyo interior había una bomba de agua , un rollo de manguera y dos rollos de alambre, informaron fuentes de la fuerza rionegrina. No se precisó si esos elementos le pertencían o los había robado en algún otro lado.

El incidente ocurrió en las últimas horas en un domicilio ubicado en la calle Los Caranchos, en el mismo sector barrial.

El damnificado narró que al levantarse tras la noche de descanso fue a retirar su vehículo y detectó que le faltaban los documentos y que luego advirtió al intruso sobre su propiedad. Según lo constatado, para ingresar al domicilio habría saltado un paredón. Se puso en conocimiento de lo sucedido a la Fiscalía de turno.

Recuperan un auto robado en una entradera

En la madrugada de este viernes, un vehículo fue sustraído frente a una vivienda en Cipolletti. La propietaria relató a la Policía que, al llegar a su domicilio para guardar su automóvil, observó a una pareja discutiendo en la vía pública y que, mediante amenazas, el hombre se llevó el vehículo.

Auto recuperado

Tras la denuncia, se desplegó un amplio operativo policial que permitió ubicar el rodado abandonado en la vía pública.

Personal de la Comisaría 45° logró recuperarlo en las calles Lago Correntoso y Zorzal Patagónico. Luego de la intervención de la Fiscalía de turno y las tareas del Gabinete Criminalístico, se dispuso la restitución del vehículo a su propietaria.

Desvalijó un kiosco tras romper la vidriera, pero lo vieron

Personal de la Comisaría 3º de General Roca detuvieron a un hombre que había dañado la vidriera del kiosco ubicado en avenida Roca casi Villegas, pleno centro de la ciudad, y robó productos del local. Un llamado anónimo alertó a la policía que un desconocido cargaba una bolsa de residuos con mercancía, lo que le había despertado sospechas.

Una comisión de policías encomendados a la misión fueron al lugar e interceptaron a un sujeto en inmediaciones de la esquina de Tránsito Toledo y San Luis. Se trata de hombre de 31 años, quien llevaba en su poder productos que habían sido sustraídos del local comercial tras romper la vidriera.

La propietaria del local, radicó la denuncia formal, y la Fiscalía de turno ordenó que se inicien actuaciones por el delito de robo, manteniendo al detenido bajo custodia policial.