Rección de película: encerró al ladrón en el auto cuando lo estaba robando

El delincuente intentó robarle el estéreo. Pero escuchó ruidos y al salir al patio lo encontró in fraganti. Lo detuvieron y lo condenaron.

Así como en la película protagonizada por Peter Lanzani, un ladrón de Cipolletti quedó encerrado dentro de un auto y fue preso.

Como en 4x4, la escalofriante película argentina protagonizada por Peter Lanzani y Dady Brieva que tiene un fin drástico y fue inspirado en un hecho real, un vecino de Cipolletti sorprendió a un hombre dentro de su auto , al que le había arrancado el estéreo para robárselo.

Acompañado por un cuñado, el damnificado trabó las puertas del rodado dejando encerrado en su interior al delincuente mientras alertaron a policías de la Subcomisaría 79 que hacían recorridas de prevención, quienes lo detuvieron.

El hecho ocurrió el 6 de julio último minutos después de la medianoche en un domicilio de esta ciudad.

El ladrón, identificado como Kevin Andrés Valdebenito y poseedor de amplio prontuario delictivo, fue imputado inicialmente por el delito de “robo en grado de tentativa” y “violación de domicilio”.

Sin embargo la última parte de la acusación luego fue desestimada, porque en el mismo inmueble en una vivienda aparte viven familiares suyos, por lo que comparten el patio donde se encontraba estacionado el vehículo y le quitaron ese agravante.

Valdebenito quedó preso esa misma noche y aún permanecía en esa condición.

Un rosario de antecedentes delictivos

En una audiencia realizada semanas atrás conducido por la jueza María Florencia Caruso Martín, la fiscal Alejandra Altamira y la defensora Oficial Silvana Ayenao le comunicaron que habían consensuado cerrar la causa en un juicio abreviado.

El acuerdo establecía imponerle a Valdebenito una pena de tres meses de prisión efectiva más la declaración de reincidencia por segunda vez, dado que contaba con antecedentes condenatorios. En octubre del año pasado le habían dado seis meses y diez días de prisión efectiva por un hecho de “hurto simple y violación de domicilio”.

Pero antes, en marzo de 2023 lo había estado seis meses tras las rejas por “hurto calificado”, aunque le unificaron otra causa de 2021 (no se precisó el motivo) y le totalizaron siete meses de prisión efectiva.

La víctima no planteó objeciones por el acuerdo, mientras que Valdebenito también lo aceptó, por lo que quedó asentado que se hacía responsable de haber cometido el hecho.

La jueza Caruso Martín accedió a la propuesta de las martes y dictó el fallo como lo habían consensuado.

Explicó que además de la confesión del imputado la investigación había reunido pruebas que lo ubicaban como culpable.

Además del testimonio del damnificado y su familiar, sumó también al de los policías que participaron en el procedimiento de detención.

Se pudo constatar la fuerza en las cosas, con fotografías que tomaron los uniformados con su celular, donde se advierten los cables cortados del estéreo que el ladrón pretendía llevarse.

En este punto se destacó el testimonio de otros dos integrantes de la fuerza que precisaron que decidieron tomar registros fotográficos con sus teléfonos “dada la hostilidad del lugar”.

En la resolución de la sentencia, la magistrada ordenó comunicar mediante un oficio al Servicio Penitenciario Provincial para defina el Establecimiento Penal donde Valdebenito debía cumplir la sentencia.

Una historia basada en un hecho real

El exitoso film 4x4, que tiene una versión estadounidense titulada "Locked", está basada en un hecho real sucedido en Córdoba.

La historia ocurrió cuando un vecino a quien le quisieron robar un vehículo decidió crear un dispositivo que deja atrapado a quien se metiera por la fuerza con intención de robar.

"Un día estaba tomando un café y veo un señor apoyado en el vidrio de mi camioneta. Le pregunto qué estaba haciendo y me dice 'hay un señor adentro, no puede salir'. Le expliqué que no era el dueño del vehículo, que era un ladrón. Estuvo atrapado 20 minutos. No tenía forma de escapar. Intentó romper el parabrisas, hizo fuerza en los vidrios y rompió las manijas de las puertas, pero no consiguió salir", detalló Roberto Desumvila, el creador del dispositivo en una entrevista por Todo Noticias.

El cordobés destacó que tras conocerse ese episodio hasta le ofrecieron patentar la idea.