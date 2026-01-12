Quién era el motociclista que murió al chocar contra un camión

El incidente se produjo este domingo en un cruce de la Ruta Provincial 65 en cercanías de General Roca. La víctima tenía apenas 21 años.

Este último domingo en un grave incidente vial ocurrió en cercanías de General Roca , donde murió un motociclista de 21 años de edad tras chocar contra un camión.

El hecho ocurrió en horas de la tarde en el cruce de la Ruta Provincial 65 y la calle Félix Heredia , en el barrio J.J. Gómez, que tiene semáforos instalados.

El muchacho transitaba en una moto y por motivos aún no esclarecidos impactó contra el rodado mayor. El choque le provocó heridas gravísimas, por lo que cuando llegó el equipo de asistencia médica ya habría estado sin vida.

El camionero, de 27 años, brindó su testimonio a los policías que acudieron al lugar. El muchacho se encontraba sumido en un profundo estado de shock, precisó el sitio local anroca.com.ar, que identificó a la víctima como Ariel Nahuel Jara.

La investigación por la muerte del motociclista

El personal policial resguardó el sector donde ocurrió la tragedia con el fin de que los integrantes del Gabinete de Criminalística realizaran el trabajo pericial que determine la mecánica del siniestro y si hubo responsabilidades. Esos resultados serán clave para reconstruir el fatal episodio.

Al lugar también concurrieron familiares de la víctima, quienes también debieron ser atendidos por profesionales médicos debido a que se encontraban en estado de conmoción.