Pistolero que le dio un balazo a un hombre por la espalda fue imputado con prisión preventiva

Es un hombre de 23 años que disparó contra varias personas que estaban en la vereda de un bar, en Allen. La víctima estaba internada con pronóstico reservado.

En la audiencia realizada en Allen el acusado de efectuar los disparos fue imputado con prisión preventiva por cuatro meses.

Un joven de 23 años fue imputado por intento de homicidio y quedó en prisión preventiva por un ataque a balazos ocurrido el sábado pasado en Allen , donde un hombre fue herido en la espalda por motivos aún desconocidos.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal, se informó desde ese ámbito judicial. Según la acusación, el 27 de diciembre alrededor de las 5 de la mañana, la víctima se encontraba en con amigos en la vereda de un bar ubicado sobre calle Valle Encantado, cuando fue agredido por el acusado con un arma de fuego.

Luego escapó en una moto, pero mientras lo hacía volvió a disparar al suelo frente a varias personas que se encontraban en el establecimiento comercial nocturno. Horas después el sospechoso se presentó ante las autoridades y quedó detenido.

Varios disparos a quemarropa

“Efectuó entre 3 y 5 disparos que realizó hacia el cuerpo de la víctima con intención de darle muerte, impactando uno de ellos en la zona de la espalda. Producto de ese accionar, la persona herida fue atendida en el hospital local y luego trasladada a otro nosocomio donde se encuentra internado con pronóstico reservado”, explicó el fiscal de turno.

“Luego, y en las mismas circunstancias, resultó otra persona lesionada, que pasaba por el lugar en moto. Las heridas fueron certificadas como leves y se encuentra fuera de peligro”, agregó la fiscalía.

La calificación legal por la cual el hombre quedó imputado es la de “tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, abuso de arma, portación de arma de fuego de uso civil todo en concurso real”, según los Artículos 41 bis primer párrafo, 42, 45, 55, 79, 104 segundo párrafo y 189 bis, inc. 2 tercer párrafo del Código Penal.

Autor ataque balazos Allen

Entre el sustento probatorio enunciado por la fiscalía para esta instancia se encuentran el acta del procedimiento policial de la Unidad 6ta de Allen, entrevistas varias, los certificados emitidos por el médico policial, las diligencias varias del Gabinete de Criminalística, actas de allanamientos, informes de la División Judicial de Investigaciones.

A la prueba reunida, se sumó la denuncia realizada en la fiscalía descentralizada de Allen, el informe del hospital local y las atenciones recibidas en el otro centro de salud.

Peligro de fuga

El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva teniendo presente el riesgo procesal de fuga y el posible entorpecimiento a la investigación. Mientras que la defensa penal pública propuso medidas menos gravosas.

Finalmente, el juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos en los mismos términos planteados por la fiscalía y que el imputado continúe detenido cumpliendo prisión preventiva por el plazo de 4 meses, lapso en el que deberá quedar concluída la investigación y llevar el caso a juicio. El móvil aún es una incógnita, aunque se presume que podría haber sido consecuencia de una antigua enemistad.

Si bien no se indicó oficialmente, un video tomado en el momento del hecho muestra el ataque y al supuesto autor, un hombre de cuerpo robusto que sería de apellido Piutrin, informó el sitio de noticias local ANAllen, que difundió las imágenes que tuvieron una rápida viralización.