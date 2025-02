Piden condecorar al policía rionegrino que le salvó la vida a un turista en Brasil

La propuesta, presentada por Juan Martín, titular de la bancada, con el acompañamiento de María Laura Frei; Martina Lacour; Ofelia Stupenengo; Juan Murillo Ongaro; Gabriela Picotti y Claudio Doctorovich, resaltan que Chaparro tiene 33 años y lleva 14 trabajando como policía.

Policía rionegrino salvó joven que se ahogaba brasil

Actualmente cumple funciones en el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti y para él “fue clave la instrucción que recibió hace más de una década en la escuela de entrenamiento policial, donde aprendió a nadar y mantenerse a flote”, resaltaron los parlamentarios.

Consideraron que por ese motivo resulta “pertinente una mención especial por la acción de este efectivo de nuestra fuerza de seguridad provincial, que es prueba cabal de la vocación de servicio que comparte con cada uno de los agentes de la Policía de Río Negro y del grado de entrenamiento recibido en la institución”.

El heroico chapuzón

La tarde del jueves 30 de enero último, Chaparro abordó un catamarán para navegar en un lago cercano a Arraial do Cabo, ciudad del estado de Río de Janeiro, ubicada en la zona sureste del vecino país. Es un lugar que posee lagos y lagunas en un entorno natural bellísimo, y que se ha convertido en uno de los más exitosos destinos turísticos de la región.

Habían zarpado y se desplazaban no muy lejos de la costa, cuando un joven se tiró al agua, pero de inmediato comenzó a evidenciar que no sabía nadar.

La tensión se apoderó de los pasajeros de la embarcación y sus tripulantes, pero nadie atinaba a hacer nada.

Entonces el policía rionegrino sin meditarlo mucho se zambulló y logró aferrar al muchacho, hasta que llegó una lancha y lo pusieron a salvo.

El policía que lleva adentro

"Me saltó el policía de adentro y me tiré. No medí las consecuencias en un país que no conozco, con otros idiomas y que apenas entiendo, porque allí habían varios turistas de otras partes del mundo", resaltó horas después la proeza.

Resaltó que afortunadamente el operativo resultó exitoso y ambos pudieron salir sin sufrir consecuencias, porque las condiciones no eran las mejores.

“Las olas estaban muy fuertes, pudimos sacar al chico con ayuda. Después, se acercó otro muchacho con un flotante para ponérselo al chico y un bote inflable para terminar el rescate. De igual manera, yo me había tirado al mar así nomás, sin nada, a la buena de Dios", recordó.

Varias personas filmaron con sus teléfonos la secuencia del admirable procedimiento. Las imágenes, verdaderamente impactantes, llegaron al Alto Valle. Pero como había gente de distintos países no se descarta que hallan llegado a otras partes del mundo.