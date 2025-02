Policía rionegrino se recibió de héroe: salvó a un joven que se ahogaba en Brasil

El sargento Martín Chaparro no dudó en intervenir ante la emergencia. "Me tiré sin nada, a la buena de Dios, pero lo pude salvar", sostuvo el uniformado, actualmente destinado en Cipolletti.

Policía rionegrino salvó joven que se ahogaba brasil

Uno de los atractivos que se ofrecen son paseos en barcos y catamaranes para admirar los paisajes.

Precisamente Martín navegaba el viernes pasado en una de las últimas embarcaciones repleta de visitantes y en un momento un joven de unos 25 años se arrojó al agua sin chaleco salvavidas.

Pero a los pocos segundos comenzó a pedir auxilio con desesperación, porque se ahogaba, ya que no sabía nadar, supieron después.

La escena era dramática y paralizó al resto de los tripulantes. Nadie atinó a hacer nada y todo parecía que terminaría en una fatalidad.

Hasta que Chaparro tomó la decisión y se arrojó a brindarle ayuda. Nadó hasta donde estaba la víctima y lo rescató en una heroica maniobra que quedó registrada en varios teléfonos celulares y que mereció elogios y admiración de los testigos.

Sentir el uniforme

"Me saltó el policía de adentro y me tiré. No medí las consecuencias en un país que no conozco, con otros idiomas y que apenas entiendo, porque allí habían varios turistas de otras partes del mundo", resaltó en una entrevista realizada por el sitio misnoticias.com.ar.

Agregó que “por suerte salió todo bien, a pesar que las olas estaban muy fuertes, pudimos sacar al chico con ayuda. Después, se acercó otro muchacho con un flotante para ponérselo al chico y un bote inflable para terminar el rescate. De igual manera, yo me había tirado al mar así nomás, sin nada, a la buena de Dios".

El uniformado contó al mismo portal informativo que "estaba ahí vacacionando, porque había juntado unos pesitos y quería plasmar ese deseo de conocer esas playas de Brasil".

En un breve contacto que mantuvo con este diario anticipó que regresará el próximo jueves a la Argentina.

Chaparro ostenta el grado de Sargento en la Policía rionegrina y lleva 14 años en la institución.

Durante varios años prestó servicios en Fernández Oro, donde dejó un buen recuerdo por su comportamiento tanto entre sus camaradas de la fuerza como también en la comunidad. En la actualidad, trabaja en Tránsito de Cipolletti.

En diciembre de 2020 la gobernadora Arabela Carreras le otorgó una Mención Especial por su “Labor destacada, su dedicación y compromiso puesta al servicio del prójimo” en el transcurso de la pandemia de Covid-19, período en que cumplió “tareas especiales, siendo parte del personal esencial e imprescindible dentro de la comunidad”.