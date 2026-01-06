Navegaban cerca de la Confluencia por el río Neuquén y encontraron un cadáver

El macabro incidente ocurrió el lunes. Los tripulantes de una lancha vieron el cuerpo flotando y lo arrastraron hacia la costa cipoleña.

El cuerpo de un hombre fue hallado en el río Neuquén, en proximidades de la confluencia con el Limay, donde nace el Negro.

Fuentes judiciales informaron que el incidente ocurrió el último lunes, cuando personas que navegaban en una lancha advirtieron el cadáver dentro del agua, por lo que lo arrastraron hacia la costa cipoleña. Después alertaron a las autoridades.

Los restos fueron trasladados a la morgue de General Roca para realizarle la autopsia que deberá determinar las causas de la muerte. El examen se hará el miércoles porque por el estado del cuerpo requiere unas horas de "reposo".

Trascendió que en principio no se habrían visualizado indicios de criminalidad, y que el cuerpo estaba en avanzado estado de deterioro, lo que indicaría que estuvo sumergido un tiempo prolongado.

Hasta el momento se desconoce su identidad. Chequeaban los registros de personas desaparecidas en busca de pistas.

NOTICIA EN DESARROLLO