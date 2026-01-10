Murió en sus brazos y estalló contra el acusado: "Mataste a mi amigo, hacete cargo"

Un amigo de Agustín Troncoso que estuvo en la escena del crimen en el barrio 2 de Agosto no se pudo contener en la sede judicial.

Al tiempo que el Ministerio Público Fiscal acusó al hombre sospechado de la autoría del homicidio de Agustín Nicolás Troncoso de 26 años , ocurrido el 7 de diciembre de 2025 en Cipolletti , un muchacho que estuvo en la escena del crimen realizó un desgarrador relato ante la Justicia.

En sede judicial, Nelson Bessi declaró que vio a su amigo tirado en el piso y corrió a auxiliarlo. Dijo que perdía mucha sangre y ya le costaba mucho respirar. Pidió auxilio, que llamaran a una ambulancia. Y le gritó a Morales: “mataste a mi amigo; hacete cargo”. Troncoso murió en sus brazos…

Morales, al parecer, ni se inmutó. Sacó una mochila de adentro del auto y se alejó corriendo. Se habría escondido en Costa Norte .

El imputado del homicidio, que se encontraba prófugo desde ese momento, quedó en prisión preventiva durante el transcurso de la investigación.

Según la fiscalía el hecho tuvo lugar alrededor de las 23:20 en inmediaciones de la calle Los Horneros, en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti. Allí, la víctima se encontraba en el interior de su vehículo, estacionado en la vía pública, junto a otras dos personas, ingiriendo bebidas alcohólicas.

En ese contexto, se habría producido una discusión entre la víctima y quien luego sería imputado, lo que derivó en que ambas personas descendieran del rodado y comenzaran a agredirse físicamente.

Agustín Troncoso era neuquino y había cursado sus estudios en la EPET 8.

Siempre según lo expuesto por la Fiscalía, durante esa confrontación, la persona imputada habría extraído de entre sus prendas un cuchillo, con el cual lesionó a la víctima en la zona de la axila derecha. Esa herida afectó una zona vital y provocó la muerte de Troncoso en el lugar. Tras el ataque, el imputado se retiró del sitio, mientras que la víctima quedó tendida en la vía pública sin signos vitales. Habría muerto en los brazos de Bessi.

La calificación legal provisoria atribuida por el Ministerio Público es la de homicidio simple, en carácter de autor, conforme a las disposiciones del Código Penal.

La familia de la víctima, a través de su abogado, adhirió tanto a la teoría del caso como a la acusación realizada por el Ministerio Público Fiscal.

Las pruebas por el crimen en el 2 de Agosto

Para sustentar la imputación, la Fiscalía enumeró distintos elementos de prueba, entre los que se encuentran declaraciones testimoniales entre ellas la de un testigo presencial que fue quien contactó a la víctima con el victimario para que el primero le hiciera un tatuaje, ya que se dedicaba a eso. Dicho testimonio fue fundamental para reconstruir el momento de la agresión y los instantes anteriores y posteriores a la misma.

Otros testimonios de personas que presenciaron los hechos o intervinieron con posterioridad son coincidentes, fueron estas personas quienes dieron aviso a las autoridades.

Asimismo, se incorporaron testimonios del personal policial que intervino tras el llamado de emergencia al sistema 911, de integrantes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron las primeras diligencias, registros fotográficos, filmaciones y tareas de campo en el lugar.

También se suman los informes del personal de salud que constató el fallecimiento y la documentación médica correspondiente, incluida la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, que determinó la causa de la muerte.