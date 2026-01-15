Lo echan de la casa porque la golpeó, le rompió el teléfono y el auto

La mujer denunció al hombre por un salvaje ataque. La Justicia de Paz ordenó medidas para protegerla. Ocurrió en Fernández Oro.

Un hombre de Fernández Oro fue excluido de su casa por ejercer violencia de género contra su pareja. La mujer hizo la denuncia el último martes 13 en la que narró que la relación se había deteriorado un año atrás, cuando lo denunció por sus maltratos y la Justicia de Paz local ordenó su expulsión de la vivienda que compartían. Pero recompusieron el vínculo y cuatro meses después volvieron a convivir.

Sin embargo, se produjo otro grave episodio que llevó a la mujer a acudir nuevamente a la Comisaría 26 el último martes 13 de enero. En esa oportunidad relató que EJU (así lo identifican) tuvo un “ataque de celos” y le dio piñas en la cabeza y luego le dañó su celular y le rompió vidrios y la puerta del conductor de su auto.

La causa se elevó al Juzgado de Paz a cargo de Laura Pino (jueza suplente), quien resolvió dictar medidas para proteger a la mujer , de acuerdo a lo que establece la Ley 3040, referida a la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”.

Medidas para resguardar a la víctima de violencia de género

Como primera medida, estableció la exclusión del hogar del acusado, a quien habilitó a retirar sus pertenencias personales acompañado por personal policial. Además, le ordenó la prohibición de acercamiento a 500 metros del domicilio de la víctima, y mantener “distancia prudencial” en los lugares donde se encuentre, ya sean públicos o privados. Todo pro el término de 90 días.

Tampoco deberá provocar actos de agresión o hostigamiento mediante comunicaciones telefónicas o mensajes agraviantes o amenazantes por redes sociales. Le advirtieron en caso de incumplimiento incurrirá en el delito de desobediencia, por lo que será sancionado con arresto, multa económica o trabajo comunitario, tal como lo dispone el Código Procesal de Familiar. Mientras que, si se constata que tuvo la “clara intención” de violar las prohibiciones impuestas, se le dará intervención al Ministerio Público Fiscal por desacato a la autoridad.

En este aspecto, la mujer podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a lo ordenado y en caso de urgencia deberá comunicarse con la Comisaría 26.

Juzgado de paz F Oro.jpeg El Juzgado de Paz de Fernández Oro impuso medidas para proteger a la mujer denunciante. Archivo

La magistrada también dispuso que ambas partes deberán presentarse a entrevista para evaluar si requieren iniciar un tratamiento psicológico. Podrán recurrir al servicio de Salud Mental del hospital de su ciudad para acordar la modalidad de asistencia o bien acudir a un establecimiento privado por medio de su obra social. En este caso deberán acreditar el cumplimiento de lo ordenado.

Pino también envió las actuaciones al Juzgado de Familia de Cipolletti y también al Ministerio Público para comunicar las medidas dispuestas y que se analice la posible comisión de un delito.

En tanto, les informó a ambos que para la continuidad del trámite deberán presentarse con un abogado o en caso de requerir asistencia legal podrán requerirlo a las oficinas de la CADEP -Centro de Atención de la Defensa Pública- ubicadas en Roca y Sarmiento de Cipolletti.

En la resolución también se hizo referencia al régimen de comunicación y alimentos planteado, por lo que las partes deberán solicitarlo en el ámbito de Familia.