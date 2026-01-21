Ladrones atacaron a balazos a la policía en una aterradora persecución con fuego cruzado

Andaban en una moto y los acusaron de haber cometido un raid delictivo. La policía los fue a detener, pero contestaron a tiros. Finalmente fueron detenidos.

La moto secuestrada y los dos hombres detenidos por atacar a balazos a la policía.

Dos hombres que se movilizaban en una moto y fueron acusados de cometer un raid delictivo quedaron detenidos luego de que atacaran a balazos a una patrulla de policías que los perseguía. No hubo que lamentar personas heridas , porque hubo fuego cruzado ya que la agresión fue repelida.

El incidente se produjo durante la madrugada de este último martes en la zona oeste de General Roca. Un aviso puso en alerta al Comando Radioeléctrico de la policía acerca de que dos sujetos que se movían en forma sospechosa en una Honda Titan color rojo, por lo que desde la Comisaría 21 se envió una comisión de uniformados.

Efectivos que se encontraban en área efectuado recorridas de prevención se trasladaron de inmediato hasta el lugar indicado donde lograron, en un breve lapso, localizar el rodado e identificar a los individuos.

Escapar a los tiros

Sin embargo, al advertir la presencia de los policías los hombres efectuaron disparos de arma de fuego contra los uniformados, lo que provocó “una situación de alto riesgo”, resaltaron desde la fuerza rionegrina.

Ante la agresión, los efectivos “repelieron el ataque conforme a los protocolos vigentes, logrando controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas”, se precisó.

Tras el enfrentamiento los motociclistas escaparon, generándose una persecución coordinada con otras unidades policiales.

El procedimiento, que alarmó al vecindario por las detonaciones y el ulular de las sirenas de los móviles, dio como resultado la detención de uno de los prófugos a pocos metros del lugar, mientras que su cómplice fue interceptado por personal del Destacamento 178º, que había acudido en apoyo.

Les encontraron un revólver calibre 22

La operación, subrayaron las fuentes, evidenciaron “un trabajo articulado y eficaz entre distintas dependencias policiales”.

Como resultado del operativo, secuestraron un arma de fuego calibre 22 tipo revólver, municiones y cartuchos, la motocicleta utilizada para cometer los hechos delictivos y un teléfono celular.

Pero además también incautaron “diversos elementos sustraídos”, los que fueron posteriormente reconocidos por los damnificados. Con los indicios y evidencias reunidas lograron esclarecer “al menos dos hechos delictivos ocurridos con anterioridad”.

Revolver 22 ataque policías Roca (1)

Por disposición de la Fiscalía de turno, los aprehendidos fueron imputados por los delitos de "robo calificado agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de robo, portación ilegal de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad".

El procedimiento culminó con la intervención del Gabinete Criminalístico, que llevó adelante las pericias correspondientes.

Se enfatizó que la labor desplegada por las distintas áreas de la institución policial reafirma “el compromiso del personal policial con la seguridad ciudadana, la prevención del delito y la protección de la vida, aun en contextos de elevada peligrosidad”.