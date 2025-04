La justicia cipoleña investiga un aberrante caso de abuso infantil: el apuntado es el padrastro

Ataques reiterados

Desde ese día los ultrajes habrían sido reiterados, tanto en la misma vivienda de la chacra, como también en el interior de un vehículo en lugares alejados y despoblados. Se presume que también le mostraba imágenes de alto contenido sexual.

Hasta que en una oportunidad la mujer lo sorprendió mientras el sujeto abusaba de su hija y lo denunció. Entonces la jovencita le contó todo lo que había padecido.

El 27 de diciembre del año pasado se realizó la audiencia de formulación de cargos y escucharon el testimonio de la madre y el de la niña, que fueron considerado sólidos y creíbles.

El sujeto fue imputado por “suministro de material pornográfico en concurso ideal con abuso gravemente ultrajante por la convivencia en concurso real con abuso con acceso carnal reiterado agravado por convivencia”. Es un conjunto de delitos que prevé penas de prisión de cumplimiento efectivo.

Tribunales Cipolletti.jpg Un nuevo hecho de violencia de género se juzgó en los tribunales de Cipolletti. Archivo

Además le impusieron tres meses de prisión preventiva, por requerimiento de la parte acusatoria, representada por la fiscal Judith Saccomandi, la defensora de Menores Alicia Merino y los abogados querellantes Leonel Herrera Montovio y Gastón Leiva.

El defensor del acusado, Pablo Barrionuevo, objetó la preventiva y propuso medidas menos gravosas, como la presentaciones regulares en la policía y el uso de una tobillera electrónica para su monitoreo.

Sin embargo los acusadores se opusieron dado que si bien el hombre ya no vivía con ellos, la casa que ocupa la mujer con sus hijos no ofrece garantías de seguridad por fragilidad de sus aberturas, además de que queda en un lugar distante, no tiene vecinos cerca y la señal telefónica no es confiable. Se teme que el hombre pueda irrumpir con la finalidad de que influya en sus declaraciones para aliviar su situación.

Peligro de entorpecer la investigación

Frente a estos argumentos la jueza de Garantías Agustina Bagniole resolvió que quede en prisión preventiva por el término de tres meses, lapso en el que deberá quedar concluida la investigación, y etapa en que las partes deberán presentar sus pruebas.

Entre los fundamentos, la magistrada expresó que el riesgo de que el hombre intente entorpecer la pesquisa, como contactar a testigos para modificar su declaración. Además trascendió que ya le habría ofrecido una compensación a su ex pareja para que se desdiga.

Recientemente el defensor Barrionuevo apeló la preventiva, pero el Tribunal de Impugnación la ratificó.