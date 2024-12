Juicio por Otoño Uriarte: polémica con policías que intentan no declarar

El faltazo inicial de Vallejos fue cuestionado por allegados a la familia Uriarte. En el exjefe de la Comisaría 26 se personalizan las críticas a una investigación que, en Fernández Oro, siempre sembró sospechas . Vallejos, quien años después fue jefe de la Regional Quinta, respondió las preguntas de las partes, especialmente de la querella y la Fiscalía, advirtiendo reiteradas veces que "no se acordaba" de los detalles.

Ives Vallejos .jpg

Luego llegó la polémica con Daniel Jara. El ex integrante del área de Investigaciones de la Policía, quien comandó la pesquisa por el caso Otoño, es actualmente ministro de Seguridad y Justicia del gobierno de Río Negro. Es el funcionario que actúa como nexo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, pero se negó a presentarse en Tribunales.

El funcionario, primero pegó el faltazo. Y, luego, presentó un pedido para que su declaración sea por escrito. Su testimonio fue solicitado por la fiscal María Teresa Giuffrida con adhesión con la abogada querellante Gabriela Prokopiw.

Jara puede elegir si declara en persona o por escrito, por el cargo que ocupa. Es una facultad que el Poder Judicial no otorga a todos los ciudadanos. Que “un ministro del gobierno provincial pretenda no comparecer en un juicio penal, en mi opinión no es un derecho, es un privilegio”, dijo el abogado defensor Edgardo Lucero.

La querella no cuestionó la decisión, mientras que la Fiscalía detalló que Jara, al ser notificado, había anunciado que concurriría en persona, pero cambió de parecer días antes del juicio.

A un policía testigo lo mandaron a buscar con la Policía...

Este viernes se dio un tercer caso. Y, al parecer, el Tribunal perdió la paciencia. Claudio Retamal, un ex integrante de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti, no se presentó al inicio de la audiencia y los jueces ordenaron que lo fuesen a buscar. Toda la jornada se postergó a la espera del testigo.

El agente policial trabaja en JJ Gómez y se envió una comisión policial desde Cipolletti para buscarlo, notificarlo, y llevarlo a los tribunales.

Los faltazos de los agentes policiales tienen fortalecen el sentimiento de muchos orenses y valletanos que siguieron de cerca la búsqueda y cuestionan el accionar de la Policía para dar con Otoño viva. Y la investigación del crimen una vez que se halló el cuerpo.

Incluso, Germán Antilaf, uno de los cuatro acusados declaró ante el Tribunal que fue amenazado por el ministro Jara tras decirle que la Policía encubría el femicidio. En torno al caso hay dudas y sospechas que, de momento, los policías que investigaron no ayudaron a despejar.