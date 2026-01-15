Joven empleada sufrió quemaduras al explotar la freidora de un carro gastronómico

La chica fue trasladada al hospital, donde quedó internada. Los Bomberos Voluntarios tuvieron que acudir para apagar el fuego.

El cálido atardecer que decenas de personas disfrutaban en la costanera de Viedma fue sacudido por un fuerte estruendo que se produjo en uno de los carros gastronómicos que trabajaban en el sector del parque Ferreira , situado bajo el puente Basilio Villarino (el nuevo), un sector en la costa del río Negro con amplios espacios verdes y juegos infantiles, que suele estar colmado de vecinos y visitantes.

El incidente se produjo el último viernes alrededor de las 20:30 y se trató de una explosión por una falla que tuvo una freidora de uno de los food trucks y que, como consecuencia, una joven de 25 años que trabajaba en el lugar sufrió quemaduras en los brazos y las piernas , informó Noticiasnet.

La chica fue trasladada en un auto particular al hospital Artémides Zatti de la capital provincial, donde recibió atención médica inmediata y quedó internada.

Un parte oficial citado por el mismo medio indica que la joven se encontraba estable al momento de su ingreso y que las quemaduras habrían sido de primer grado, según la evaluación que hicieron los médicos que la atendieron. El mediodía de este jueves se evaluará su evolución y si corresponde su alta médica. También certificarán la gravedad de las heridas.

En tanto, en el lugar del siniestro intervinieron minutos después efectivos de bomberos del cuartel local, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que se propagaran al resto de las casillas aledañas. No trascendió el motivo que provocó el estallido.