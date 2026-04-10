Imputan a un obstetra y a una ginecóloga por la muerte de un bebé durante el parto
La mujer llegó al Hospital local con un embarazo avanzado y las maniobras del acusado derivaron en la muerte del recién nacido, en un contexto de violencia obstétrica.
La Fiscalía Descentralizada de Río Colorado reformuló cargos contra una médica tocoginecóloga y un licenciado en obstetricia por la muerte de un bebé durante un parto que tuvo lugar el 17 de junio en el hospital local de la localidad. La acusación incluye delito por homicidio culposo e incumplimiento de deberes como funcionario público en un contexto de violencia obstétrica.
Según la investigación, el hecho se desarrolló entre las 8 y las 13 de esa jornada, cuando la mujer cursaba un trabajo de parto avanzado y fue asistida por el hombre imputado bajo el ejercicio de su rol profesional. La situación se produjo en la sala de partos del centro de salud de la localidad.
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“Durante la atención y en presencia de la pareja de la gestante, el imputado adoptó maniobras expresamente desaconsejadas por la práctica médica y apartadas de lo esperable o deseable para asistir un trabajo de parto estacionario y contrarias a las guías actualizadas y consensos internacionales de atención obstétrica”, describió el fiscal.
El obstetra adoptó medidas que afectaron al bebé por nacer
El Ministerio Público Fiscal agregó además que “habría ejercido un trato hostil hacia la mujer, lo que configuró un contexto de violencia obstétrica en los términos del Artículo 6 inc. e de la Ley 26.485”. Esta línea forma parte central de la imputación presentada.
“Como consecuencia de dichas acciones, el bebé por nacer habría sufrido un cuadro de características vitales, derivando en su muerte”, dijo el fiscal. La acusación vincula de manera directa las prácticas señaladas con el desenlace fatal.
En el mismo contexto, la fiscalía sostuvo que en la sala también se encontraba la otra imputada, especialista en toco ginecología, quien habría presenciado la situación sin intervenir.
La médica toco ginecóloga no intervino en la maniobra
“Pese a presenciar las irregularidades desplegadas por el licenciado, habría omitido intervenir y disponer las medidas necesarias para resguardar la integridad de la señora y la vida del bebé por nacer” indicó el fiscal.
“Tales conductas fueron desplegadas por ambos imputados en el marco del incumplimiento de los deberes funcionales que le correspondían como profesionales de un hospital público” agregó Fiscalía al detallar la responsabilidad como funcionarios públicos a ambos acusados.
Fiscalía encuadró el delito en un contexto de violencia obstétrica
Tras avanzar con la investigación, el equipo acusador solicitó al juez de Garantías que tenga por reformulados los cargos bajo la calificación de “homicidio culposo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en un contexto de violencia obstétrica”, conforme a los Artículos 45, 84 y 248 del Código Penal y el Artículo 6 inc. de la Ley 26.485 para el imputado.
En tanto, para la médica se estableció la figura de “homicidio culposo (de comisión por omisión) en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en un contexto de violencia obstétrica”.
Finalmente, el juez resolvió hacer lugar a la reformulación de cargos y mantener las medidas cautelares vigentes, incluida la prohibición de salida del país.
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