Harta de sus aceleradas, lo denunció por los ruidos molestos del caño de escape

La denunciante presentó “prueba suficiente” para sostener su reclamo y el acusado, identificado como TEC, no negó su culpa , y en una audiencia realizada el último miércoles 5 de marzo requirió que le otorguen una suspensión de juicio a prueba, método alternativo de resolución de conflictos previsto en el Código Contravencional.

Pedido de disculpas

Para sostener su requerimiento, el imputado aseguró que “ya vendió el escape que producía el ruido molesto, que no lo volverá a hacer, ya que aprendió que no está bien realizar la conducta objeto de reproche y que su intención es no generar nuevas contravenciones”.

Además, en su relato le pidió disculpas a la vecina “en lo que le pudiera haber afectado”.

El titular del juzgado, Enzo Espejo aceptó el pedido del conductor y le concedió la suspensión del juicio a prueba con pautas de conducta que deberá cumplir por el término de seis meses.

Entre las medidas le ordenó fijar domicilio y someterse a la supervisión de la dependencia judicial.

Asimismo dispuso que deberá abstenerse de realizar “actos molestos, perturbadores que afecten de forma directa o indirecta, por todo medio, a la denunciante, de modo y en lugar contrario a los reglamentos y ordenanzas municipales, perturbando de manera continua el reposo de las personas”.

Herramienta pacificadora

El magistrado destacó la alternativa judicial contemplada en el Código Contravencional que apunta a la “búsqueda de brindar soluciones rápidas a los problemas vecinales cotidianos y evitar su escalada hacia confrontaciones que puedan alcanzar mayor gravedad por consiguiente procurar una herramienta de pacificación social”.

Explicó en este sentido que “el proceso contravencional tiene por finalidad la adaptación de la persona a las condiciones de la vida en una comunidad jurídicamente organizada, necesarias para la realización individual y social, asumiendo la responsabilidad de sus acciones y la reparación del daño que han provocado”.

En este caso, sostuvo que estuvieron dadas las condiciones necesarias para aplicarlo por las pretensiones expresadas por la denunciante y el compromiso asumido por TEC.

De todos modos la resolución aclara que si incumple las reglas de comportamiento acoradas “en forma maliciosa” o reiteradas o si lo condenan por cometer otra contravención, le deberán dar continuidad al trámite de la causa.

Qué pasa en Cipolletti

El municipio de Cipolletti había iniciado a principios del año pasado un plan para retirar de circulación los caños de escapes alterados para provocar ruidos. En un primer momento sancionaron a más de 50 infractores en operativos realizados en distintos puntos de la ciudad, pero habían anunciado que continuarían con los controles tanto en auto como en motos.

Gonzalo Regueiro, secretario de Fiscalización en aquel tiempo, destacó que los elementos serían destruidos con las máquinas de Servicios Públicos.

El funcionario explicó que el gobierno contaba con equipos para medir el ruido tanto al aire libre como en espacios cerrados. En las calles se usarán para intentar retirar los escapes modificados para hacer ruido.

Además dijo el personal de Tránsito y Comercio había sido capacitado para utilizar de manera correcta los equipos de medición, ya que había algunas falencias en los controles que permitían revertir las sanciones.