Habló el hombre que asegura que el incendio de su comercio fue intencional: ¿Qué dijo?

El fuego arrasó con su comercio y puso en riesgo la vida de su familia . Nicolás Díaz, dueño de un almacén ubicado en la calle Aníbal Troilo 1995, sufrió en la madrugada de hoy un nuevo incendio, que él asegura que fue un ataque y no duda en calificar como "un intento de homicidio".

"Nosotros tenemos este almacén desde hace casi 30 años y en el último año sufrimos tres siniestros. Esto no es casualidad", aseguró Díaz. Lo ocurrido en la madrugada del 26 se suma a otros dos ataques previos: el incendio de su auto particular en febrero del año pasado y un robo ocurrido pocos días después. "Mi auto lo prendieron fuego de madrugada, sin ánimo de robo, igual que ahora. Y una semana después nos rompieron el negocio. Hoy sufrimos el tercer atentado", relató en una entrevista con LU19.

El comerciante aseguró que ya ha denunciado todos estos hechos a la policía, pero siente que las respuestas no han sido satisfactorias. "Las denuncias están hechas, pero seguimos sin respuestas concretas. Nos arruinó nuestro único ingreso, que es el comercio".

"Nosotros no nos metemos con nadie"

Díaz no encuentra explicación a lo que está viviendo su familia. "Si mi viejo no estaba despierto en ese momento, explotaba todo. No tengo dudas de que esto fue intencional", afirmó.

La presencia de un bidón de plástico con combustible en las inmediaciones del negocio refuerza sus sospechas. "Mi esposa lo encontró una hora después del incendio, en la vereda de un vecino. Evidentemente lo dejaron ahí en la huida o para despistar. También había manchas y un fuerte olor a nafta en la vereda. Hicieron un caminito de combustible desde afuera hasta adentro para que el fuego avanzara más rápido", reveló.

Incendio Cipolletti calle Anibal Troilo.png El comerció ardió en llamas a las 5 de la madrugada en el barrio 1200 viviendas. Gentileza

A pesar del temor y la incertidumbre, Díaz destacó el apoyo de los vecinos, quienes también han sido víctimas de hechos delictivos en el barrio. "Las bandas que operan acá son conocidas. Hay robos, ataques al voleo y mucha violencia. En este caso hicimos la denuncia y esperamos una rápida respuesta para que esto no vuelva a suceder", remarcó.

La pérdida para su familia es devastadora: "Nosotros trabajamos todo el año, de lunes a domingo. No nos detuvo ninguna crisis, ningún gobierno, pero en un año nos golpearon dos veces de una manera que te quita las ganas. Hoy nos arruinaron nuestro pan de cada día".

Mientras la Subcomisaría 79 y el Gabinete de Criminalística investigan lo sucedido, Nicolás Díaz solo espera justicia y la oportunidad de volver a ponerse de pie: "Espero que esto no le pase a nadie más. Y voy a hacer lo que sea necesario para que mi familia pueda salir adelante".