Golpeó y amenazó de muerte a un médico: faltó a la audiencia de imputación y será llevada por la fuerza

La mujer exigió ser atendida sin turno y ante la negativa, atacó al profesional y al resto del equipo médico. La agresora tiene antecedentes penales similares.

La mujer tiene antecedentes de violencia similares al episodio en el Centro de Atención Primaria de Catriel.

Un violento episodio protagonizado por una mujer en el Centro de Atención Primaria del Barrio Cuatro Esquinas de Catriel terminó con la imputación por agresiones y amenazas contra un médico . El hecho sucedió cuando la joven exigió ser atendida sin turno y ante la negativa del personal médico, amenazó de muerte al médico , pateó la puerta del consultorio y lo golpeó .

El hecho tuvo lugar el 25 de agosto de 2025 cuando la mujer identificada como Abigail María Celeste Ferrada llegó al centro de salud barrial con un bebé en brazos . De forma alterada, irrumpió en el lugar y exigió ser atendida sin turno para obtener un certificado médico para su hijo .

Tras un intercambio de palabras, Celeste agredió al médico y al personal sanitario que se encontraban en funciones. Luego salió hacia el exterior del centro médico e intentó quitarle el teléfono a un adolescente “para llamar a la policía” pero regresó, pateó la puerta del consultorio y golpeó al médico , quien se encontraba en recuperación tras una operación reciente.

Ferrada amenazó de muerte al médico

Los testigos que estaban presentes en el CAP ese día, señalaron que la agresora amenazó de muerte al profesional, asegurando que “lo iba a esperar en la calle” y mencionó la participación de su pareja. La situación provocó temor entre los pacientes presentes, especialmente entre los niños que se encontraban en el lugar.

Hospital de Catriel No es la primera vez que un médico es agredido por los pacientes, ya hubo una situación similar en el Hospital de Cinco Saltos.

En ese contexto, la Fiscalía acusó a la mujer de “lesiones, amenazas y daños” a partir del violento episodio en el Centro de Atención Primaria de la Salud. El fiscal Bruno Lomazzi explicó que Ferrada había sido notificada personalmente de la audiencia, pero no asistió, por esta razón la próxima oportunidad será trasladada por la fuerza pública para la formulación de cargos.

El defensor oficial, Marcelo Caraballo, tampoco había tenido contacto con la mujer en las últimas horas. La jueza Sonia Martín decidió suspender la audiencia hasta nueva fecha.

La mujer tiene antecedentes por agresiones con arma blanca

Un episodio similar tuvo lugar en diciembre de 2023, cuando Ferrada fue condenada a un año de prisión efectiva tras un juicio abreviado, por el ataque con armas, lesiones, amenazas y daños materiales contra un matrimonio de Catriel.

En esa oportunidad, Ferrada y María José Balmaceda, irrumpieron en el hogar del matrimonio armadas con cuchillo y Pablo Ortiz, portando un caño de grandes dimensiones. Ingresaron violentamente al domicilio y agredieron a la pareja, provocándoles heridas leves que motivaron la asistencia médica y causando daños materiales en el hogar.

El matrimonio recibió estocadas con cuchillos y uno de ellos recibió un puntazo en el pecho, mientras los agresores amenazaban que "los iban a matar". Además, durante el ataque destrozaron la ventana de dos hojas de frente y desprendieron la puerta de ingreso, lo que constituyó el delito de daños a la propiedad.

Ferrada llegó a un acuerdo y fue condenada a un año de prisión efectiva.