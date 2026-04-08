Allanamiento con sorpresa: el insólito lugar dentro de una casa en el que escondieron la droga

Secuestraron droga y elementos de fraccionamiento en una vivienda. Investigan si funcionaba como punto de venta.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 42. Foto: Gentileza.

Un allanamiento realizado en el marco de una investigación en curso terminó con un sorpresivo descubrimiento : una importante cantidad de estupefacientes ocultos dentro de un lugar insólito.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 42 este martes por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Shaquil al 190, de Bariloche .

Los efectivos ingresaron al domicilio con una orden emitida por la Justicia ordinaria y, al inspeccionar la vivienda, detectaron la sustancia ilegal cuidadosamente escondida en el interior de un calefactor .

droga policía cipo Foto: Archivo.

El hallazgo encendió las alertas, ya que junto a la droga también se encontraron elementos utilizados para su fraccionamiento.

Intervención de la Justicia Federal

Tras el descubrimiento, se dio intervención a la Justicia Federal, que autorizó la actuación del personal especializado en Toxicomanía.

Los agentes procedieron al secuestro tanto de los estupefacientes como de los elementos vinculados a su posible comercialización.

Dos personas notificadas

En paralelo, la unidad de orden público notificó a dos personas sobre el inicio de actuaciones judiciales en el marco de la causa.

Por el momento no trascendieron detenciones, pero la investigación sigue en curso para determinar responsabilidades.

Sospechan de un punto de fraccionamiento

El tipo de elementos encontrados en el lugar refuerza la hipótesis de que la vivienda podría haber sido utilizada como punto de fraccionamiento de droga.

Ahora, la Justicia avanza para esclarecer el alcance de la actividad y si existen más personas involucradas en la red.