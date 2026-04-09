Lo descubrieron dos veces: imputaron a un comerciante por colgarse de la luz en Cipolletti
Detectaron conexiones clandestinas en una carnicería de Las Perlas. Hubo flagrancia y la Justicia ya tomó una decisión clave. Edersa lo había denunciado.
Un comerciante de Balsa Las Perlas fue imputado por hurto de energía eléctrica tras detectarse maniobras ilegales en su local.
El caso salió a la luz luego de un procedimiento en el comercio, donde se comprobó que el servicio eléctrico era utilizado de forma clandestina, sin medidor. Por este motivo, la distribuidora de energía eléctrica Edersa presentó una denuncia penal.
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Según detalló la fiscalía, no se trató de un hecho aislado, sino de dos episodios concretos:
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6 de marzo: detectaron una conexión directa ilegal en la carnicería ubicada sobre Avenida del Trabajador, en barrio Costa Esperanza.
8 de abril: durante un nuevo procedimiento, se comprobó nuevamente la maniobra, esta vez en flagrancia.
En ambos casos, el comercio habría estado conectado directamente a la red eléctrica, sin control ni medición.
Cómo operaba la conexión ilegal
La investigación determinó que el sistema utilizado era una conexión clandestina directa, incluso con carga trifásica, lo que evidencia un uso comercial intensivo.
Además, desde la empresa Edersa indicaron que el usuario ya tenía antecedentes de irregularidades y que realizaba reconexiones ilegales tras los cortes del servicio.
La audiencia y la decisión del juez
Durante una audiencia realizada este jueves en el Foro Penal de Cipolletti, el juez de Garantías Juan Puntel dio por formulados los cargos.
El imputado quedó acusado de hurto simple de energía eléctrica en concurso real, en calidad de autor.
La Justicia dispuso:
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4 meses de investigación
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Prohibición de realizar conexiones clandestinas
Fijación de domicilio
Por qué no quedó detenido
Si bien el hombre fue demorado tras ser sorprendido en flagrancia, recuperó la libertad porque se trata de un delito excarcelable y no registra antecedentes.
Sin embargo, quedó bajo una advertencia clara: Si vuelve a intervenir la red eléctrica de manera ilegal, podría enfrentar cargos más graves por desobediencia judicial.
Un delito que preocupa y pone en riesgo
Desde el ámbito judicial remarcaron que este tipo de maniobras no solo implica un perjuicio económico, sino también un serio riesgo para terceros, debido a las conexiones precarias.
El caso ahora seguirá en etapa de investigación, mientras se determina la responsabilidad final del imputado.
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