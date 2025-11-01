Una mujer chocó contra un poste y su madre intentó pegarle a los médicos

El violento choque ocurrido el jueves por la noche en la zona norte de la ciudad de Neuquén, continuó con un hecho de violencia protagonizado por la mujer accidentada y su madre . Según denunciaron los trabajadores de salud, la paciente y su familiar intentaron golpear a una médica y frente a la ausencia de intervención policial, una enfermera debió interceder.

El incidente ocurrió este jueves por la noche, en la guardia del hospital Castro Rendón luego de haber sido trasladada de urgencia por una ambulancia del SIEN porque aparentemente había convulsionado tras el accidente de tránsito.

"Una paciente ingresó en el contexto de accidente de tránsito, cuando llegó no estaba con una convulsión, la vieron los médicos, la vio enfermería, se la empezó a medicar, se le colocó suero", advirtió Alfredo Fraccaroli, jefe de enfermería de la guardia entrevistado por Radio 7.

Choque ricardo alfonsin

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, describió que "la paciente se excitó y comenzó a insultar y agredir al personal". Frente a la situación, donde la paciente se quitó el suero e intentó pegarle a los médicos y enfermeros, los médicos hicieron pasar a un familiar para tratar de calmarla: "Fue peor, porque la madre se sumó a la excitación, la médica que estaba atendiendo decidió correrse y que venga otro médico, a la paciente la convencieron para que se siga atendiendo porque era necesario".

"La Policía no intervino"

En tanto, el cuadro de agresividad empeoró cuando los médicos llamaron a la consigna policial pero no actuaron por protocolo: "un policía masculino al ser una paciente femenina decidió no actuar porque manifiestan que ellos al ser mujer no la pueden tocar y sí o sí la tiene que abordar una consigna policial femenina".

Finalmente, señaló que "la tuvo que reducir una enfermera de servicio para tratar de calmarla y continuar con la atención". Fraccaroli consideró que dicho episodio forma parte de las "situaciones de violencia en las cuales estamos sometidos el personal de salud ya desde más de un año". Debido a este caso, el servicio de guardia permaneció interrumpido varias horas.

También recordó que días atrás un paciente, en contexto de consumo problemático de alcohol, se puso agresivo en la sala de espera, rompió un vidrio de la sala de cuadros respiratorios, mientras que un año atrás también agredieron a una médica dentro de un consultorio. En tanto, subrayaron que también tiene que ver con "la falta de recurso humano" porque el personal "está saturado".

Desde el hospital Castro Rendón informaron que mantuvieron una reunión con la Comisaría Primera para evaluar lo ocurrido y continuar con el trabajo conjunto para garantizar la seguridad del personal.

Cómo fue el tremendo choque contra un poste

El siniestro se registró cerca de las 22:30, en el tramo final de la Avenida Alfonsín, cuando el auto, un Ford blanco, con un hombre y una mujer a bordo circulaban hacia la rotonda para incorporarse a la Avenida del Trabajador.

Lo cierto es que la persona que manejaba, por circunstancias que se intentan establecer, perdió el control al volante. A su vez, hubo versiones cruzadas al respecto de quién manejaba. Mientras la mujer fue hospitalizada, el test de alcoholemia al hombre dio resultado negativo.

La velocidad a la que se desplazaba el auto habría sido un factor determinante en la gravedad del impacto. El auto terminó estrellado contra un poste de luz, relató un vecino que presenció el hecho. En el lugar intervino un móvil policial y una ambulancia del SIEN que fueron advertidos de inmediato de lo sucedido.

Choque en cercanías al Nodo Vial OK

Afortunadamente, en ese horario no se registraba mayor circulación de otros automovilistas. Además, tras el impacto, la calle quedó liberada porque el auto quedó sobre la vereda. El auto quedó completamente destrozado en su parte frontal, con el capot hundido y el parabrisas estallado. Restos del impacto, como vidrios y plásticos, quedaron esparcidos sobre el asfalto.